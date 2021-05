EN VIDEO: Simonovis revela las razones de su renuncia como comisionado del gobierno interino de Venezuela

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El comisario Iván Simonovis, reveló las razones de su renuncia como Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela, presidido por Juan Guaidó.

Durante una entrevista concedida al periodista César Miguel Rondón, Simonovis expresó que: “Estos cargos no son para toda la vida, son cargos desgastantes, que de verdad agotan. Raro es lo que sucede en Venezuela, que agarra una cartera en un Ministerio y se quedan 4 o hasta 7 años. Yo pienso que se cumplió un ciclo importante de mi misión. Los objetivos que yo me planteé por años los cumplimos con mi equipo de trabajo. Estoy explorando desde el punto de vista profesional otras iniciativas, y por otro lado hay un tema personal, igual le pido disculpas a la audiencia, porque por favor no quisiera hacerlo público, porque son asuntos personales que no deben ser públicos, y por este par de razones he decidido colocar mi cargo a la orden“.

“Esto de ninguna manera significa que yo dejo de trabajar por la libertad de mi país, o dejo de hacer lo que he venido haciendo, solo que lo haré desde otras trincheras, otras áreas, con otras oportunidades“, agregó.

Sobre el video de la entrevista con María Corina Machado, comentó: “En ese video se me consultó sobre unas elecciones regionales. Yo, Iván Simonovis, como venezolano, como policía, digo que ir a unas elecciones regionales es algo que no va de ninguna manera a cambiar la situación en Venezuela, quizás hasta las empeore, y quienes se involucren en esto, están traicionando realmente a los venezolanos (…) si por otro lado, se plantean unas elecciones donde se involucra a la presidencia, una AN, esto si daría un cambio de 180 grados a la situación actual del país“. Aseguró que ese no es el motivo de su renuncia.

Además, agregó que su relación con el gobierno interino “sigue siendo impecable“.

Sobre el movimiento cívico militar del pasado 30 de abril de 2019, aseguró “Primero voy a aclarar que yo no sabía, yo no estaba en conocimiento de los detalles que se estaba haciendo allí. Pero ciertamente hubo una componenda donde Maikel Moreno, el Ministro de la Defensa y otros personeros del régimen habían acordado de una forma no permitir que Maduro continuara en Miraflores. Por alguna razón que no se sabe, cambiaron de opinión. Sin embargo, un grupo de efectivos militares apostaron a que si se podía avanzar en ese proyecto“.

Sobre la Operación Gedeón, Simonovis comentó que: “La verdad es que es bochornoso eso. Yo nunca me enteré, jamás tuve conocimiento de toda esta operación. Sin duda alguna fue algo extremadamente mal planificado. No se a quienes se les ocurrió que una cosa así podía tener éxito. Yo no puedo estar de acuerdo con nada de eso, de esa forma como se hicieron las cosas. A mi inclusive me molestó muchísimo, porque si bien es cierto que todo esto tuvo un inicio antes de que yo fuese nombrado como Comisionado, no es menos cierto que nunca se me informó nada que se estaban gestando este tipo de cosas. Creo que he demostrado ser suficientemente inteligente y hábil para decir que cuando yo planifico algo, las cosas salen de otra manera. Y lo digo porque el régimen trató de involucrarme de nuevo en esto“.

A la pregunta de Rondón sobre si devengó algún sueldo por parte del gobierno interino, aseguró que no. “Yo tenía que sacar tiempo de algunas actividades personales, y tenía esa duplicidad. Porque para vivir en este país tienes que tener algún ingreso. Pero no, yo nunca devengué ningún tipo de sueldo por parte del gobierno interino“.