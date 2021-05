Lady Gaga reveló que quedó embarazada después del abuso sexual que sufrió a los 19 años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Lady Gaga compartió que estuvo embarazada después de haber sido violada a los 19 años. Tras una aparición en el show documental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, The Me You Can’t See, la cantante habló del largo recorrido que ha tenido para llegar a un buen punto en su salud mental.

Por infobae.com

Durante la entrevista, la también actriz ahondó sobre la vez que fue violada por un productor musical, a quien dijo que no nombrará porque no quiere tener que volver a ver a esa persona.

“Yo tenía 19 años y estaba trabajando en la música y un productor me dijo ‘quítate la ropa’ y yo dije ‘no’ y me fui y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no dejaron de preguntarme y me congelé y yo… ni siquiera recuerdo. Y no diré su nombre. Entiendo este movimiento #MeToo y entiendo que mucha gente se sienta realmente cómoda con él. esto. No quiero volver a enfrentarme a esta persona nunca más”, dijo entre lágrimas.

La cantante explicó que fue años después que revivió el trauma de tal manera que se terminó sintiendo como la vez que habían abusado de ella, por lo que fue un psiquiatra quien la atendió.

“Años después fui al hospital, trajeron a un psiquiatra y les dije: ‘Tráiganme un médico de verdad’. Dije: ‘¿Por qué hay un psicólogo aquí? No puedo sentir mi cuerpo’. Sentí un dolor total, luego me quedé adormecida”, dijo.

Fue después de haber estado durante un largo tiempo enferma, que llegó a la realización de que los síntomas que tuvo eran los mismos que sufrió después de que fue violada y se dio cuenta que estaba embarazada.

“Estuve enferma durante semanas y semanas después y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en la esquina [afuera] de la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma. Porque había sido abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses”, reveló.

La cantante agregó que esta no es la primera vez que su cuerpo se ha comportado de esta manera, sino que durante mucho tiempo esto fue una constante en su vida: su cuerpo se congelaba, pero no había ninguna razón física que lo explicara.

“Tuve un brote psicótico total y durante un par de años no fui la misma chica. La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de que me violaron. Me hicieron tantas resonancias magnéticas y escaneos y nunca encuentran nada, pero tu cuerpo recuerda. No pude sentir nada. Me disocié. Es como si tu cerebro se desconectara y no supieras por qué nadie más está en pánico, pero estás en un estado de ultra paranoia. Es realmente muy real sentir que hay una nube negra que te sigue a donde quiera que vayas, diciéndote que no vales nada y que deberías morir”, compartió la ganadora del Oscar.

La intérprete también explicó que para ella, el autolesionarse era una forma de externar su dolor en vez de solamente tenerlo dentro, pero esto la hacía sentir mucho peor. Sin embargo, recientemente dejó de hacer esto, pues se ha enfocado mucho más en su salud mental, aunque ha sido una batalla.

“La razón por la que me auto mutilé recientemente, es porque el proceso de sanación en mi salud mental ha sido una lenta mejoría. Y aunque tenga seis grandes meses, todo lo que necesito es que se detone algo una vez para sentirme mal”, declaró.

Lady Gaga explicó que con el tiempo, ella ha aprendido a “sacarse a ella misma” de ese estado mental a base de técnicas que ha aprendido durante los últimos dos años y medio.