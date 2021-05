Al menos dos muertos y varios heridos tras tiroteo en Mineápolis

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Dos personas murieron y varias más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la noche del viernes en la ciudad estadounidense de Mineápolis informó la policía.

La policía local dijo que un hombre quedó en estado crítico tras el ataque que tuvo lugar en el centro de esta ciudad, la misma en la que el afroestadounidense George Floyd murió a manos de un policía en mayo de 2020.

La policía de Mineápolis tuiteó que en total se registraron 10 víctimas del tiroteo, cinco hombres y cinco mujeres.

Of the 10 victims, all are adults, 5 male & 5 female. Two deceased are male and 1 in critical is male. No further victims that we are aware of.

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) May 22, 2021