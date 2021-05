El día que Lionel Messi advirtió que era un error dejar ir a Luis Suárez al Atlético Madrid

Posteado en: Deportes, Titulares

Es cierto que Lionel Messi y Luis Suárez tienen una amistad de esas que perdurará durante toda la vida. Pero el análisis que hizo el capitán del Barcelona en plena crisis con la directiva del club no estaba atado al cariño. Su mirada era absolutamente un reflejo de lo que podía ocurrir dentro del campo de juego. Y que finalmente ocurrió…

Por: Infobae

En una de las pocas notas que brindó la Pulga tras el famoso burofax, dejó en claro que era un absoluto error permitir que Lucho vaya a reforzar a un rival directo en la lucha por el título de España. “Me pareció una locura lo que hicieron con Luis, por cómo hicieron las cosas, por cómo se fue. Se fue gratis y se lo dieron a un club que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros”, le dijo al periodista Jordi Évole en la nota que realizaron en diciembre del año pasado.

Unos meses antes, Leo había decidido quebrar su habitual tono conciliador para expresar en redes sociales el enojo que cargaba sobre su espalda ante la determinación de darle la carta de salida al atacante uruguayo, quien es el tercer máximo anotador en la historia de la entidad catalana.

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entre? al vestuario y me cayo? la ficha de verdad. Que difi?cil va a ser no seguir compartiendo el di?a a di?a con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extran?ar muchi?simo. Fueron muchos an?os, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los di?as juntos”, firmó en su cuenta oficial de Instagram por entonces.

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho ma?s enfrentarte. Te mereci?as que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores ma?s importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafi?o. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, completó. Suárez, por entonces, le devolvió el gesto días más tarde: “No me sorprendió por un tema que lo conozco demasiad a él. Ya sabía el dolor que él sentía como lo dijo y como lo dije yo. Las formas, sentirte que te estaban echando, eso es lo que más duele. No fueron buenas las formas y eso es también lo que a él le molestó”.

Aquellas palabras de hace seis meses, tomaron mayor validez luego de lo ocurrido en la definición de la Liga de España. Barcelona se quedó sin chances ya en la última fecha en buena parte por su falta de eficacia y el Atlético de Madrid supo hacerle frente a toda la presión de la mano de Lucho.

El atacante uruguayo finalizó como máximo artillero del campeón y cuarto en la tabla de los goleadores del torneo con 21 gritos detrás del propio Messi (30), Gerard Moreno del Villarreal (23) y Karim Benzema del Real Madrid (23). Aunque el detalle estuvo en que Suárez marcó los dos tantos con los que el Colchonero consiguió revertir los resultados ante Osasuna y Valladolid en las dos jornadas definitorias del certamen.

“La situación que le tocó vivir a uno. De la forma como me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas para mostrar que uno está vigente”, dijo Suárez tras el título entre lágrimas, reviviendo su salida del Blaugrana. “Estará contento porque somos amigos, que eso es lo primordial. Me deseó toda la suerte, que lo merecía”, agregó desde el campo de juego sobre su amigo Messi.

“No lo veo como Leo Messi que lo ve todo el mundo, lo veo como amigo, como compañero y él sabe lo que nosotros sufrimos, lo mal que la hemos pasado en ese momento”, había especificado Suárez en octubre sobre los problemas que afrontaron con Leo puertas adentro en el Blaugrana.