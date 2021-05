Miles huyen de la ciudad de Goma mientras erupción de volcán hace estragos (VIDEOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La lava de una erupción volcánica llegó el sábado al aeropuerto de Goma, la principal ciudad del este de la República Democrática del Congo, mientras miles de personas evacuaban la urbe.

Los habitantes de Goma, recordando la última erupción del monte Nyiragongo en 2002, que dejó 250 muertos y a 120.000 personas sin hogar, se aferraban a sus colchones y otras pertenencias mientras abandonaban sus hogares.

The situation in #Goma is worsening. The lava has reached the airport and should not stop until the lake. Massive population movements towards the north or Rwanda. Some NGOs evacuating. #Nyiragongo pic.twitter.com/G4HEjdHJFD

Mientras el resplandor rojo de la erupción del volcán, uno de los más activos del mundo, teñía el cielo nocturno sobre la ciudad de unos 2 millones de habitantes, algunos huían con rumbo al este, hacia la frontera con Ruanda, mientras otros escapaban hacia el oeste.

Dario Tedesco, vulcanólogo afincado en Goma, dijo que se estaban abriendo nuevas fracturas en el Nyiragongo, lo que permitía que la lava fluyera hacia el sur, en dirección a Goma, después de haber fluido inicialmente hacia el este, hacia Ruanda.

Lava flow is flowing towards the airport in Goma. Hundreds of residents are running across the border to Rwanda for safety. #NyiragongoErupts pic.twitter.com/0r3mgq8q9C

“Ahora Goma aparece en el trayecto”, dijo Tedesco a Reuters. “Es similar a 2002. Creo que la lava va hacia el centro de la ciudad”.

“Puede que se detenga antes o que continúe. Eso es algo difícil de pronosticar”, dijo.

Reuters

The situation is deteriorating in the city of Goma. a first crack observed in Kanyarutsina.Lava goes straight into the city. The siren has already given,a signal to evacuate the city. Rwanda closes it's border. Cemetery in Makao, 4km to the Goma airport decimated already. Panic! pic.twitter.com/x53SFBz7XO

?UPDATE

Unconfirmed info coming in from GOMA says lava might change the direction heading to the Rwandan side. as Congolese continue to flee #NyiragongoErupts

There was an earthquake couple minutes ago in @RubavuDistrict

Officials say lava reaches Goma airport pic.twitter.com/lvQPeu6eHY

— Robert Cyubahiro McKenna (@RobCyubahiro) May 22, 2021