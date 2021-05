Casi 150 personas arrestadas en California durante una fiesta que se volvió viral en TikTok

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños se convirtió en reuniones masivas durante el fin de semana en Huntington Beach, California, y requirió que la policía disolviera las fiestas y provocó casi 150 arrestos, según las autoridades.

Por NBC News

La fiesta, originalmente publicada en TikTok como una reunión llamada “Adrian’s Kickback” por el usuario adrian.lopez517 el miércoles, tenía la intención de que la gente “saliera y celebrara mi cumpleaños”. La publicación se volvió viral a lo largo de la semana, generando un hashtag que fue visto más de 203 millones de veces en la aplicación.

Se formó una reunión tanto el viernes como el sábado en Huntington Beach, con la policía dispersando a las multitudes ambas noches.

El sábado por la noche, la policía arrestó a 121 adultos y 28 menores, dijo Jennifer Carey, oficial de información pública del Departamento de Policía de Huntington Beach a NBC Los Ángeles . Los cargos incluían vandalismo, lanzamiento de fuegos artificiales peligrosos / ilegales, falta de dispersión y violación del toque de queda, informó NBC Los Ángeles.

No se informaron lesiones importantes, pero los paramédicos estaban disponibles para tratar cualquier problema médico.

“Estamos monitoreando activamente múltiples publicaciones en las redes sociales que anuncian una gran reunión en la playa este fin de semana. La seguridad y el bienestar de nuestros residentes, visitantes, negocios y conductores es primordial, por lo que el Departamento de Policía de Huntington Beach está tomando medidas prepararse para la posible afluencia de visitantes, incluido el trabajo en estrecha colaboración con nuestros socios regionales de seguridad pública “.

“Con ese fin, el HBPD también hará cumplir estrictamente todas las leyes y ordenanzas aplicables durante el fin de semana”, tuiteó el viernes el Departamento de Policía de Huntington Beach.

La multitud comenzó a llegar a las 6:30 pm del sábado para la fiesta, que estaba programada para las 7:30 pm de esa noche. No está claro cuándo la gente comenzó a reunirse el viernes.

Los videos publicados en TikTok de las dos noches parecen mostrar a cientos de personas en Huntington Beach, tanto caminando por las calles como en la playa. Otros videos muestran a personas diciendo que habían volado a California para asistir al soborno.

Un TikToker verificado, TheSyncUp, publicó videos que parecían ser del sábado por la noche y mostraban el caos en la playa. El video mostraba a personas subiendo las urnas, abarrotando las carreteras y saltando de lo que parece ser una carretera elevada. El video también muestra una línea de policías en el lugar.

Se estima que asistieron aproximadamente 2.500 personas el sábado por la noche. NBC Los Ángeles informó que aproximadamente 150 oficiales estaban en la escena para manejar a la multitud.

(2 of 2) …is taking significant steps to prepare for the potential influx of visitors, including working closely with our regional public safety partners. Toward that end, the HBPD will also be strictly enforcing all applicable laws & ordinances throughout the weekend.

— Huntington Beach PD (@HBPD_PIO) May 21, 2021