Escuela de Florida causó polémica tras editar fotos de niñas en su anuario para hacerlas “más conservadoras”

Una escuela secundaria ha sido criticada y acusada de sexismo después de editar las fotos de alrededor de 80 estudiantes en su anuario de 2021.

Por Mirror

El personal de la escuela secundaria Bartram Trail en Florida consideró “ inapropiadas ” las imágenes modificadas, todas con alumnas, y se editaron para que las alumnas parecieran más conservadoras, según Action News Jax.

Desde entonces, los padres de los alumnos han exigido a la escuela una disculpa en nombre de sus hijas.

This is a before and after yearbook photo taken of Bartram Trail 9th grade high school student, Riley O’Keefe.

She says it was deemed inappropriate by the school and photoshopped in the printed edition.

Parents and students are now asking for a major change.@ActionNewsJax pic.twitter.com/f8MjkZMDOw

— Ben Ryan (@BenRyanANJax) May 20, 2021