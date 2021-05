El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 24 de mayo de 2021

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Necesitas crear nuevas ideas y estrechar relaciones laborales para encaminar tus metas. Es algo en lo que estamos claros, pero todo tiene su tiempo y actualmente no lo es. No te enfoques en “porque” me siento así, hazlo en “que” hago para sentirme mejor.

Tauro

La semana estará llena de responsabilidades, reuniones interminables y mucho por coordinar y organizar. Necesitas hacer las cosas a tu manera, pero puedes encontrar cierta resistencia. Prueba nuevas estrategias pero con ninguna lograrás más que con la comunicación.

Géminis

Mientras estás preocupado por encontrar respuestas, la vida te plantea nuevas preguntas y nuevas situaciones. Solo el tiempo te ayudará a ubicarte adonde debes estar. Si corres, al final podrías caerte. Por ahora trabaja en que tu ahora sea lo que ansias.

Cáncer

Si tú relación no es perfecta no importa, porque igual la perfección no existe. Basta con que haya respeto, comprensión, comunicación, solidaridad y por supuesto, amor. El resto lo pueden manejar.

La felicidad es un concepto completamente personal. Se feliz como quieras y con quien quieras.

Leo

Tendrás que acatar órdenes o seguir a otros, algo que definitivamente no va contigo. Puedes hacerlo a tu manera pero la situación te obligará a seguir las reglas, te guste o no. Sin embargo, no será tan difícil como crees. No uses máscaras. Se tú y a quien le guste bien, y al que no, también.

Virgo

Pon de tu parte para superar las dificultades. A veces te hundes en tus propios pensamientos y ves todo negro. Reprograma tu mente y piensa que hay una luz al final del camino. Adopta como tu mantra la frase: la vida es bella.

Libra

Decisiones relacionadas con la familia. Te sientes atado y no sabes que hacer. Tu única opción es liberarte de ataduras, pero hazlo sin causar enfrentamientos. Hablando se entiende la gente.

Escorpio

Hoy sólo querrás ponerte al día y para hacerlo tendrás que dejar de lado tu vida personal. Te cuesta concentrarte y puede que necesites ayuda extra, pero igual puedes lograr lo que te propongas. Antes de asumir cualquier compromiso reflexiona y ve que tan preparado estás.

Sagitario

Tiendes a dramatizar ciertas situaciones y a sentir un poco de miedo. Sin saber como actuar ni a quien recurrir. Descubres mentiras que te duelen, pero que no son tan graves como parecen. Todo tiene solución, sólo voltea al pasado y ve que tus problemas de ayer son tus anécdotas de hoy.

Capricornio

Retomas actividades y relaciones que significaban mucho para ti. Te sientes estresado por un lado, pero seguro por el otro. Es una sensación rara y difícil de describir. No te quedes enganchado con lo que paso, básate en lo que sucede ahora.

Acuario

Brillas por tus ideas creativas e innovadoras. Al fin estás a punto de alcanzar uno tus objetivos de este a?o: ser respetado. Te has esforzado y ahora disfrutas las mieles del éxito. Estás preparado para lo que viene y quieras más.

Piscis

Un asunto importante requiere tu completa atención. Puede que necesites hacer algún esfuerzo o sacrificio que no tenías en mente y este cambio de planes te agarré por sorpresa, pero el resultado te demostrará que valió la pena.