¿Se quedará? Benzema habló sobre el futuro de Zidane con el Real Madrid

Benzema es un hombre feliz. La semana pasada, Deschamps le convocó con Francia tras más de cinco años y medio de ausencia. El delantero del Real Madrid disputará la Eurocopa defendiendo los colores de su país. Y ahora repasa en una extensa entrevista con L’Equipe cómo ha sido todo ese tiempo sin jugar con el combinado nacional y cómo se enteró de la gran noticia, sin olvidarse de la actualidad del equipo blanco.

Por Marca

“Estaba en casa en Madrid. ¡Pero desde por la mañana, recibí muchos mensajes! El rumor había aumentado, era el acontecimiento del día. Y yo estaba esperando como todos los demás, frente al televisor, y con todos mis familiares al teléfono, mi mamá, mi papá…”, asegura Benzema en L’Equipe recordando aquella tarde en la que se enteró de que volvía con Francia.

Porque aunque tuvo una reunión anterior con el seleccionador, él no sabía nada. “En ningún momento me lo dijo. Hablamos de muchas cosas, fue una larga conversación entre hombres, que quedará entre nosotros. Nos dijimos muchas, muchas cosas. No sólo hablábamos de fútbol, sino de todo: de la vida, de la familia… Pero en ningún momento me dijo: ‘Estarás en la Eurocopa’. Lo único que me dije después de esa conversación fue que habíamos dado un gran paso juntos y que era positivo. Me dije que tenía que seguir trabajando duro, no rendirme y ponerme metas cada vez más altas. Y luego veríamos qué pasa”, explica.

Karim también se refirió al futuro de Zidane en el Real Madrid. “Ha sido entrenador del Real Madrid hasta ahora, ¿no? No veo que se vaya. No se va a ir, ya lo verás. Si se va, se va… Pero por ahora, no veo al Real sin Zidane”, asegura en L’Equipe.

