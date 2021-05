Representante de EEUU en la ONU se reunió con comisión de Guaidó y ratificó su apoyo a Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado martes, la embajadora de Estados Unidos Linda Thomas-Greenfield se reunió con el Comisionado para las Relaciones Exteriores, Julio Borges y el Comisionado Leopoldo López para ratificar el apoyo del gobierno que ella representa a un resultado negociado que conduzca a elecciones libres y justas en Venezuela.

Por LaPatilla.com

Así lo dio a conocer la misma embajadora a través de su cuenta en Twitter donde dejó ver que se encuentra preocupada sobre la crisis humanitaria que azota al país.

In a meeting with Venezuelan Interim Government Foreign Affairs Commissioner Julio Borges and Commissioner Leopoldo Lopez, I underscored U.S. support for a negotiated outcome that leads to free and fair elections in Venezuela, and shared concerns about the humanitarian crisis. pic.twitter.com/qjZmmrDiZe

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) May 25, 2021