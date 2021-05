Anunciaron primera ganadora de lotería para incentivar vacunación contra el Covid-19 en Ohio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una mujer del suroeste de Ohio ganó el primer premio de un millón de dólares del incentivo Vax-a-Million para que la gente se vacune, y un adolescente de la zona de Dayton se llevó la primera beca universitaria completa ofrecida por el programa, anunció el estado el miércoles en la noche.

Por Infobae

Los ganadores fueron seleccionados al azar en un sorteo y la información de ambos fue confirmada antes del anuncio formal al final del programa televisivo Cash Explosion de la Lotería de Ohio.

La lotería anunció que Abbigail Bugenske, de Silverton, cerca de Cincinnati, fue la ganadora del millón de dólares, y Jospeh Costello, de Englewood, cerca de Dayton, obtuvo la beca universitaria.

“Nos entusiasma que esto haya alentado a muchos habitantes de Ohio a que se vacunaran, y estamos encantados de anunciar a los ganadores de la primera ronda de sorteos”, dijo el gobernador Mike DeWine.

Más de 2,7 millones de adultos se inscribieron para el premio del millón de dólares y más de 104.000 menores de entre 12 y 17 años participaron en el sorteo de la beca universitaria, que incluye el pago de la matricula, el alojamiento, la comida y los libros.

? Congratulations to Abbigail and Joseph! ?

The next #OhioVaxAMillion drawing will take place one week from today. Vaccinated Ohioans who haven't yet entered to win can sign up at https://t.co/Svppf9uA8O pic.twitter.com/HjLnszY2ls

— Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 26, 2021