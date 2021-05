Los jugadores del Real Madrid se despiden de Zidane (Reacciones)

Posteado en: Actualidad, Deportes

La salida de Zinedine Zidane del Real Madrid es un hecho, así lo ha comunicado el club blanco quien agradeció su entrega al frente del equipo “es uno de los grandes mitos del Madrid”.

lapatilla

Tras el anunció, los jugadores del Madrid no se hicieron esperar para agradecer y despedirse de su entrenador a través de las redes sociales.

El capitán del equipo, Sergio Ramos, fue uno de los primeros en manifestarse, “ZZ, the one and only. Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo míster. Merci, Zidane”, ha escrito Ramos para despedirse de Zidane.

Thibaut Courtois también agradeció a Zidane y utilizó sus redes para expresar: “Ha sido un honor tener de entrenador a una leyenda como tú. Gracias por lo que me has enseñado, por la confianza que siempre has tenido en mi y por lo que hemos ganado juntos Zidane . Ojalá nos volvamos a encontrar. Te deseo lo mejor!”

Por su parte, Dani Carvajal, manifestó a través de un mensaje emotivo su agradecimiento, “Míster, sólo tengo palabras de agradecimiento por este tiempo en el que te he tenido como entrenador. Muchas gracias por tu entrega, dedicación y por hacerme mejor jugador cada día. Gracias a todo el staff que ha estado a nuestro lado todos estos años, os deseo todo lo mejor. Seguro que volveremos a coincidir en un futuro”.

Con un mensaje más corto, pero cargado del mismo agradecimiento Toni Kroos expresó, “ha sido un placer. Gracias Zizou”. Asimismo, Casemiro se despidió de su entrenador “Gracias por todo, míster. Le debo gran parte de lo que soy. Admiración eterna”.

Otra despedida esperada era la de uno de los jugadores más cercanos a Zidane, Karim Benzema: “Gracias hermano, por todo lo que me has dado tanto colectiva como personalmente. Estoy orgulloso y honrado de haber podido avanzar y crecer con el hombre que eres. Nos vemos…”.

Merci Frérot pour tout ce que tu m’as apporté tant sur le plan collectif que personnel…

Je suis fier et honoré d’avoir pu avancer et grandir auprès de l’homme que tu es.

Vinicius y Marcelo tampoco han querido quedarse sin decir adiós. “Gracias por todo, mister. Suerte en tu nueva etapa”, ha escrito el delantero. Y el lateral señaló: “Gracias por todos estos años en el club míster!! Enhorabuena por todo lo conseguido, te deseo lo mejor en el futuro”.