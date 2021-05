Conmoción por la muerte repentina de un actor de “The Office”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El mundo de la actuación se vio conmocionado por la repentina muerte de Mark York. El actor de 55 años falleció en Miami, Estados Unidos. Su familia publicó un obituario en el que informaron que su deceso fue por una “corta e inesperada enfermedad”, según publicaron medios locales.

Por: Crónica

La familia también destacó su “actitud y personalidad muy extrovertida, edificante y positiva”. En la serie The Office, protagonizada por Steve Carrell quien le dio vida a Michael Scott, York interpretó a Billy Merchart, el encargado del eficio que alquilaba las oficinas de Dunder Mifflin.

El actor quedó parapléjico tras un accidente automovilístico, que lo dejó en silla de ruedas desde 1988. Sin embargo, esto nunca fue un impedimento para que York se abriera camino en el mundo de la actuación.

En uno de los capítulos de The Office tuvo participación especial ya que uno de el personaje principal tuvo un accidente y lo llamó para que diera una charla de concientización sobre discapacidad para la empresa ya que su personaje utilizaba silla de ruedas.

Sus ex compañeros de elenco los despidieron en las redes sociales con mensajes conmovedores.

R.I.P. Mark York, AKA BILLY MERCHANT from The Office: https://t.co/qAOGv6Gmqh He was a terrific human, a positive force and a dynamic actor. You will be missed. — RainnWilson (@rainnwilson) May 25, 2021

Very sad to hear about Mark’s passing. He was so talented and kind and will be missed. My thoughts are with his family. May he rest in peace. ?? https://t.co/Py7Gmtf0Hp — Angela Kinsey? (@AngelaKinsey) May 25, 2021