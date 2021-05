Las primeras palabras del “Kun” Agüero como nuevo refuerzo del Barcelona

Posteado en: Deportes, Titulares

Sergio Agüero es el nuevo refuerzo de peso del FC Barcelona con el que Joan Laporta intentará convencer a Lionel Messi para que continúe al frente del proyecto. El delantero argentino arribó el domingo a la ciudad condal y este lunes se presentó en las instalaciones para realizarse las revisiones médicas correspondientes a cargo del doctor Ramon Cugat.

Por Infobae

En conferencia de prensa, se mostró muy feliz por este nuevo reto que tendrá en su carrera: “De chico dije ‘Algún día se fijarán en mí’ y bueno… acá estoy. No me lo imaginaba y cuando se dio la oportunidad… a cualquier jugador que se lo digan sale corriendo y viene para acá”. El jugador explicó que las tratativas iniciaron hace varias semanas: “Veníamos negociando hace tiempo y lo que pase con Leo son las decisiones que él tomará con el club. Es un placer y un orgullo jugar con Messi”.

Con el compromiso y la pasión de siempre, ahora #Barça ? ? Visca el Barça!! pic.twitter.com/HlIoSzhSRq — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 31, 2021

Justamente, con respecto al futuro de Lionel, quien aún no renovó su contrato, comentó: “Lo conozco bastante y si él sigue acá, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor”. Al ser consultado sobre si había intercambiado algunos chats con La Pulga, señaló: “Con Messi hablo todos los días, el último mensaje me puso ‘Felicitaciones’ y jodemos con algunas cosas que no puedo decir”. Vale recordar que el Diez será agente libre a partir de este martes y podría fichar para cualquier otro club si no extiende su vínculo con el cuadro catalán.

La prensa local apuntó varias consultas con respecto al futuro de Ronald Koeman, quien pese a tener contrato por una temporada más, podría ser cesado de su cargo: “No he hablado con él”, comentó Agüero, para sorpresa de varios periodistas presentes. Por eso, Laporta aclaró que fue decisión del club su fichaje, aunque el técnico holandés estuvo de acuerdo con su llegada.

Antes de partir rumbo a Barcelona, Guardiola se acercó al Kun para anticiparle a dónde ficharía: “Cuando ganamos la Premier League hicimos una comida y Guardiola me dijo, ‘Te vas al mejor equipo del mundo’”, reveló el argentino. Además, con respecto a su relación con el técnico español, declaró: “Es un crack como entrenador. A mí me ha ayudado mucho porque él propone mantener todo el tiempo la pelota y a un delantero tener muchas chances de gol le es importante. Me hizo mejor a mí, pero también a todo el equipo”.

Previo a su presentación oficial ante la prensa, tras finalizar los chequeo médico, el Kun también había brindado algunas declaraciones como nuevo futbolista azulgrana, en las que remarcó que se siente muy contento por afrontar una nueva experiencia tras su paso por el Atlético de Madrid y el Manchester City.

“Sabemos todos que el Barça es el mejor equipo del mundo y creo que es una buena decisión estar acá y obviamente poder ayudar al equipo a conseguir cosas”, reconoció el jugador que dentro de dos días cumplirá 33 años.

“Obviamente es un paso más en mi carrera. Estoy muy contento y ojala que pueda aportar mucho para el club”, aseguró, haciendo alusión a que su llegada al Barcelona le presenta un nuevo desafío después de haber alcanzado la gloria en la Premier League, en donde se convirtió en el máximo goleador histórico del Manchester City.

“Cuando llegué a Europa fue un aprendizaje para mi, el Atlético me ayudó mucho y después fui al City, todos saben lo que es la Premier, y he cambiado bastante mi forma de jugar. He jugado en diferentes puestos y ya tengo un puesto maso menos concreto que me define y pretendo aportar toda esa experiencia que tuve”, remarcó el jugador antes de firmar el contrato y enfundarse el uniforme para la sesión de fotos que tuvo más tarde en el Camp Nou.

Sergio Agüero será el nuevo socio de ataque de Lionel Messi en el Barcelona tras firmar un acuerdo de dos temporadas con el club español. La institución anunció que el delantero argentino se incorporará al conjunto catalán el 1 de julio, una vez terminado su vínculo con el Manchester City. El contrato se extenderá hasta el final de la temporada 2022/23 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (122 millones de dólares).

Aunque fue el equipo más goleador de la última temporada de La Liga española, el Barcelona acusó la ausencia de un delantero nato como Agüero tras dejar ir a Luis Suárez, quien fue clave para que el Atlético de Madrid se proclamase campeón. Messi, compañero de habitación de Agüero en la selección, cargó con el peso ofensivo al meter 30 goles. Los azulgranas acabaron en el tercer puesto, a siete puntos del Atlético.

El Kun desembarca en Barcelona como agente libre tras un ciclo de 10 años en el City. Se erigió como el goleador histórico del club inglés, con 260 dianas, casi 400 partidos disputados y 15 títulos ganados. Viene de un curso en que el City conquistó el cetro de la Liga Premier y el sábado perdió ante Chelsea en la final de la Liga de Campeones de Europa.