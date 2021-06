Dos heridos tras tiroteo nocturno cerca de zona de restaurantes en Miami Beach (Fotos y Video)

Dos personas resultaron heridas de bala luego de un incidente cerca de una popular zona de restaurantes de Miami Beach.

Por telemundo51.com

El lunes por la noche, a las 11:37 p.m., la policía de Miami Beach recibió múltiples llamadas al 911 de un posible tiroteo cerca de la calle 1 y Ocean Drive. Los oficiales llegaron rápidamente al lugar y localizaron a dos víctimas.

Los bomberos de Miami Beach transportaron a ambos pacientes a la Unidad de Trauma Ryder del Jackson Memorial Hospital. Un paciente sufrió una herida en el hombro y el otro en una pierna.

#BREAKING: At least one man shot at Prime 112 on Ocean Drive in South Beach at 11:30pm. Witness describes hearing "about 100 rounds," seeing little kids running for their lives" and "three cars take off." This is at least the 8th shooting in Miami-Dade in 6 days. #BecauseMiami pic.twitter.com/bBRCjuscym

— Billy Corben (@BillyCorben) June 1, 2021