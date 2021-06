El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 1 de junio de 2021

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No importa si tienes que trabajar de más. Es lo que hay y debes hacerlo. Ya vendrán días más relajados. Por lo menos hoy se cubren tus expectativas. En el amor recibes lo que te dan sin complicarte

Tauro

Si lo intentas y no resulta a la primera no importa, aprendiste de los errores y ahora estás más preparado para hacerlo otra vez y por supuesto, a hacerlo mejor. En el amor te sientes renovado y dispuesto a dar y recibir.

Géminis

Te sientes rebelde y no aceptas un no por respuesta. No importa lo que tengas que hacer, estás dispuesto a lograr lo que quieres, pero ten cuidado. Que no se te pase la mano. Trabaja en que tus fortalezas sean más firmes que tus debilidades.

Cáncer

Adquieres un nuevo compromiso en el trabajo pero no estás suficientemente preparado. Las exigencias son mayores, pero quieres destacar. No te apresures, primero prepárate un poco más, pero no te detengas.

Leo

Debes tomar una decisión inmediata, pero te sientes atado de pies y manos. Sabes que alguien saldrá afectado y no puedes evitarlo. Haz lo que tengas que hacer pero procura que el impacto de tus palabras y acciones sea más suave.

Virgo

Sientes que no tienes bases firmes para avanzar en lo laboral. Haz hecho lo que has podido pero no logras nada. Trata de cambiar de estrategia y si aún así no funciona es posible que necesites hacer algún cambio, más radical aún.

Libra

En la vida no todo es blanco o negro, hay puntos grises que te pueden hacer sentir bien. Necesitas vivir el momento tal cual es, dejar que todo fluya y mientras sucede te adaptaras. Dale poder a hacer las cosas lo mejor que puedas.

Escorpio

Te levantas determinado a tomar decisiones que cambian vidas, pero hazlo con cuidado, durante Mercurio retrógrado no todo es lo que parece y dar pasos drásticos no siempre es lo ideal.

Sagitario

Día perfecto para enfocarse en lo realmente importante, para llegar a acuerdos (sin firmas papeles y si lo haces lee con cuidado la letra pequeña). Avanzas sin prisa pero sin pausa. Es imperante conciliar, ver los pro y los contra y no sólo el impacto que puede causar en tu vida, sino en la de otras personas.

Capricornio

Hoy no sucede nada especial. El día transcurre de lo más normal, sin grandes contratiempos y cuando surge alguno lo enfrentas y solucionas de inmediato. Aprovecha el momento para organizar tus archivos digitales.

Acuario

Día complicado en el todo se entiende al revés. Falta atención, comunicación y compasión. Cada uno defiende su posición y se cierran a nuevas opciones. Conciliar es la clave. Busca puntos medios.

Piscis

Presta atención a las necesidades de los demás. Piensas sólo en ti y no ves hasta que punto tus decisiones afectan al grupo. Abre tu entendimiento y escucha otras opiniones. La unión hace la fuerza.