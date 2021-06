Vendió su colección de cartas de Pokémon para salvar a su perro y le hicieron un regalo inolvidable

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un niño de 8 años de Lebanon, en el estado estadounidense de Virginia, fue noticia hace unas semanas por haber puesto en venta sus cartas de Pokémon para costear el tratamiento médico de su cachorro. Al enterarse de las intenciones de Bryson Killean (así se llama el pequeño), la compañía que comercializa las populares figuras decidió compensar su sacrificio con un inesperado regalo, informaron medios locales.

Por RT

Cuando Bryson supo que su mascota Bruce sufría de parvovirosis canina, un virus intestinal potencialmente mortal, montó un puesto ante su casa para subastar su preciada colección y así recaudar dinero para ayudar a su amigo, cuyos gastos veterinarios ascendían a 700 dólares. Poco después, su madre puso en marcha una recolecta en línea a través de GoFundMe con una meta de 800 dólares, que gracias al masivo apoyo de la gente recaudó más de 5.000 dólares. De este modo, Bruce pudo ser atendido y puesto fuera de peligro.

