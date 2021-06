Comité del paro nacional reconoció que no representa a todos los colombianos

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En la mañana de este jueves, el Comité del Paro Nacional reconoció que no representan a todos los sectores de manifestantes que están en las calles protestando contra el Gobierno nacional.

Por Infobae

La afirmación se da luego de que el ministro del Interior, Daniel Palacios y otros líderes sociales de las movilizaciones aseguraran que quienes negocian hoy con el presidente Iván Duque y su gabinete no representan el clamor de los colombianos que están en las calles.

Por su parte, Nelson Alarcón, ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) aseguró, según recopiló Semana, que “sería irrespetuoso decir que representamos a todo el país”, mientras que destacó que existen otras minorías y gremios en Colombia que ellos no representan como los afrodescendientes, indígenas, entre otros.

“Uno sería irrespetuoso en decir que representa todo el país, seriamos irrespetuosos, pero aquí hay diferentes procesos, sindicales, sociales, indígenas afros y se deben tener las puertas abiertas para que todos estén presentes, los jóvenes y los que quieran estar en este movimiento”, expresó Alarcón.

Entre los sectores que no se sienten representados por el Comité del Paro están algunos jóvenes de la movilización en Santander. En entrevista con Noticias Caracol, Alejandro Villanueva, activista y representante de las marchas en Floridablanca, afirma que no conocen a los que conforman al comité y dicen que los bloqueos no se van a levantar a pesar de que estos lo piden porque no les han resuelto sus peticiones.

“Y no solamente soy yo. Usted va a las marchas en Bucaramanga, de Bogotá y pregunta si se sienten representados por el comité del paro y preguntan ‘¿quienes son?’ por eso a esa orden de ‘vamos a levantar los bloqueos’, ¿quién les va a hacer caso? El Gobierno nacional no se está reuniendo con la gente que debería reunirse, no se está reuniendo con la primera línea, con los estudiantes que no tienen nada que ver con la política”, dijo Alejandro.

Además, agregó que el paro no lo convocaron los sindicalistas ni el MOIR y que si el Gobierno llegara a algún acuerdo con el comité no cree que las movilizaciones se vayan a detener en ninguna parte del país. “No solamente es en Bucaramanga, es en todo el país. Yo he escuchado en asambleas populares que dicen que se sentarán a negociar cuando hayan garantías” y dijo que en esas reuniones no se menciona ni al comité ni mucho menos a Jennifer Pedraza, la exrepresentante estudiantil que conforma el equipo negociador.

Entre tanto, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien es el líder del Gobierno nacional en la mesa de negociación, afirmó que tiene lista una propuesta que beneficia al país y volvió a rechazar los bloqueos de carreteras.

“Mañana a las nueve de la mañana quedamos con el Comité del Paro de vernos y obviamente vamos a llevarle nuestra versión de la propuesta que ellos han traído sobre garantías y vamos a reiterar la necesidad de que se levanten la totalidad de los bloqueos. (…) Nosotros estamos listos para iniciar esa negociación y una muestra nuestra más completa de buena fe está en que ayer llevamos un documento de metodología preparado por nosotros. Esa es una metodología completamente transparente de acuerdo a los estándares internacionales para buscar acuerdos”, dijo Archila en un video que publicó en su cuenta de Twitter.

Archila no ha sido el único miembro del gobierno Duque que se ha manifestado; por su parte, el ministro Daniel Palacios arremetió contra los miembros de ese sindicato y aseguró: “El Comité del Paro no representa a toda Colombia… hablemos con claridad”. Por el momento, se esperan nuevas negociaciones.