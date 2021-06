Intentó dispararle a un perro y terminó hiriendo por accidente a su hijo de 5 años (Video)

Una mujer hirió accidentalmente a su hijo de 5 años al intentar dispararle a un perro que corría por un vecindario de Houston (EE.UU.) el pasado sábado 29 de mayo, informó esta semana el Departamento de Policía de la ciudad texana.

Por Actualidad RT

Según testigos, Angelia Mia Vargas paseaba en bicicleta con su hijo y con otro familiar cuando un cachorro de raza bóxer de seis meses de edad apareció corriendo. La madre abrió fuego tres veces contra el can con una pistola de pequeño calibre y una de las balas rebotó y terminó en el abdomen del menor, mencionan las autoridades en su informe.

Houston police say Angelia Vargas tried to shoot this pup on Saturday, but a bullet ricocheted and struck Vargas’ 5-year-old son in the stomach area. Witnesses say the boy was on his bike and started screaming. Hear from the dog’s owner at 6 and about the trouble Vargas is in. pic.twitter.com/ebCJLRO74C

— Deven Clarke (@KPRC2Deven) June 1, 2021