Quién es Patricio Reynoso, el femicida dominicano y uno de los prófugos más buscados por Interpol

Después de algo más de un año sin respuestas en el crimen de la joven Pilar Riesco (21), los familiares de la víctima manifestaron su desazón por la falta de respuesta en el caso, ante el pedido de captura elevado por Interpol.

Por Crónica HD

Además, fuentes policiales confirmaron que hay una recompensa para hallar a Patricio Reynoso (32) de 1,5 millón de pesos para quien pueda aportar datos a la causa y dar con el paradero del fugado.

En tanto, Adriana (madre) y Federico (hermano), familiares de la víctima hablaron con Crónica HD sobre la situación que están travesando:

“es una impotencia y angustia la verdad, la justicia tiene la culpa de todo esto, está más que probado que la justicia no hizo lo que tiene que hacer. Nunca en el expediente de mi hija, porque las huellas eran contundentes pero ellos no la miraron, porque no leyeron el expediente y lo dejaron libre, porque según la Cámara no había méritos suficientes, y me pregunto que entienden por méritos suficientes, que teniendo una autopsia que tenía golpes, estaba ahorcada, no son méritos suficientes”.

La mujer agregó que “además tenían todo lo de criminalística donde decía que mi hija no había tocado el balcón, cuando las versiones de Reynoso y Barcelona, que es la testigo amiga de él de hace más de 10 años, decía que mi hija se había agarrado de la baranda del balcón y que había hecho un cierto movimiento, que nunca hizo y no hay ninguna huella de ella, decía que ella había agarrado un cuchillo y se había cortado, y no había huella dactilar de ella en el cuchillo, lo que sí hay es el ADN de él bajos las uñas de mi hija, por lo que se quiso defender, además del bolso que estaba en la puerta del departamento y la policía encontró y fue muy clara en todo lo que encontró”.

