“Cantaré donde tenga que cantar”, dijo Bonny Cepeda tras polémica con Maduro (Video)

El músico dominicano y actual viceministro de Cultura de su país, Fernando Cruz, más conocido como “Bonny Cepeda”, habló tras el polémico video con Nicolás Maduro.

lapatilla.com

Cepeda concedió unas declaraciones en el programa de la periodista Carla Angola en EVTV, donde dijo que “no hubo ningún pago” por cantarle a Maduro en su cumpleaños.

“Ellos me invitaron al programa para hablar de la situación del merengue en República Dominicana y el resto del mundo. Unos minutos más tarde, la conversación se fue saliendo de contexto hasta que llegó a esa parte. Me preguntaron varias veces sobre ese tema y respondí como hacemos los dominicanos de responder coloquialmente o siendo sarcástico en la respuesta le dije 60 mil dólares. Yo te juro a ti y a mi hijo que está viendo la entrevista, que no hubo ningún tipo de Pago. Omar Enrique me invitó a cantarle a Maduro de gratis”, comentó.

El artista dijo que a él “no le corresponde” tipificar al régimen de Maduro, pese a la postura de República Dominicana de no reconocerlo como autoridad en Venezuela. Además, mencionó que él irá a cantarle “a quien sea que lo contrate”.

“Yo no puedo tipificarlo porque soy artista. El gobierno dominicano tiene su postura de no reconocer a Maduro, eso es asunto de la ministra. Si me contratan yo iré a cantar en Venezuela y donde sea. Yo realmente no quiero sentirme presionado ni incomodo con ninguna situación que me amargue. Yo cantaré donde tenga que cantar”, expresó

Bonny Cepeda se arrepintió de haber ido al programa del periodista Santiago Matías, donde reveló la cifra del pago por la presentación en Miraflores. Asimismo, le pidió disculpas a los venezolanos por lo que pasó.

“Esa parte hirió a todos los venezolanos, pero eso no fue cierto y por eso le pido perdón a todos tras lo que dije en esa entrevista porque me sentía incómodo. No debí haber dicho que me pagaron para cantarle en el cumpleaños de Maduro”, cerró.