Mayweather prometió enseñar la “diferencia del boxeo de YouTube y el de élite” a Logan Paul

El multicampeón en cinco categorías del boxeo Floyd Mayweather y el reconocido ‘videoblogger’ Logan Paul mantuvieron un prolongado y tenso cara a cara este jueves en Miami (Florida, EE.UU.) previo a la pelea de exhibición a celebrarse el 6 de junio.

Por RT

En declaraciones a los medios de comunicación, Mayweather calificó a Paul como “un ‘youtuber’ que se cree boxeador” y dijo que no le preocupa la diferencia de peso y estatura que existe con su rival. “Él está confiando en su altura, está confiando en su alcance. Así que ya veremos”, comentó Mayweather, señalando que “hay una diferencia entre el boxeo de YouTube y el boxeo de élite; ustedes verán la diferencia”.

