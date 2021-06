Consecomercio: Zonas Económicas Especiales no serán exitosas sin servicios públicos

Posteado en: Actualidad, Economía

“No hacemos nada abriendo zonas económicas especiales si no las dotamos de servicios públicos, ni se suma realmente al sector privado a este proceso, a través de todas las cadenas de manera que el empresariado nacional participe y no solo los de afuera que vengan a establecerse. Se debe hacer un trabajo conjunto para que esto funcione”, resaltó Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio.

En conversación con Banca y Negocios, la nueva titular del gremio de Comercio y Servicios señaló que esperan un diálogo concreto y amplio sobre este modelo que ahora se vende como el centro de la estrategia de recuperación económica.

Un síntoma grave es que la reforma del Código de Comercio se está haciendo sin la participación de los gremios empresariales, que representan precisamente a uno de los sectores más impactados por las decisiones que se están tomando.

Tiziana Polesel señala que no han sido convocados. «Para el código de comercio, es imperativo que se escuche la opinión del sector. Nos gustaría saber si existe algún anteproyecto, y poder revisarlo. Hay algunas cosas que tienen que cambiar, nos gustaría ponernos a la orden e integrarnos a las comisiones de trabajo”, manifestó la dirigente gremial.

Los controles

La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, explicó que las fiscalizaciones realizadas por La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) son normales y no deben verse de manera negativa, pero el problema surge cuando no están claras las reglas y cada inspector asume una interpretación particular.

“Con la aplicación del 7+7 cada estado tiene su forma de interpretar esta medida, y eso es lo que confunde, se presta a irregularidades, porque no está claro, por ejemplo, cuándo abrir y cuándo no. Algunos comerciantes nos reportan que en algunas regiones cuando no es semana de cuarentena radical, igual van las autoridades y quieren cerrar. A veces llegan inspectores que quieren aplicar reglas que no están escritas en ninguna parte”, comentó a Banca y Negocios.

Polesel considera que la inspección debe ser con una base legal, reglas claras, transparentes y que respondan a los principios que deben salvaguardar los derechos de las empresas sometidas al procedimiento.

Comerciantes con cuentas cerradas

Desde el año 2019 el Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras contra el Gobierno venezolano, y estas medidas han afectado al comercio, ocasionado el bloqueo de cuentas y la suspensión de acuerdos de venta de mercancía por parte de proveedores extranjeros.

“Hay comerciantes venezolanos formales a quienes les han cerrado cuentas en el exterior y se les han dejado de despachar productos extranjeros, por el simple hecho de ser venezolanos. Creemos que hay que hacer un trabajo con los proveedores y bancos extranjeros porque si una empresa privada no es sujeto de sanción, eso no es razonable y ahí hemos tenido problemas», subrayó.

Por ello, Polesel considera que es indispensable un diálogo nacional que resuelva como tema medular una vía para la recuperación de la economía, con una estrategia que beneficie a todos los sectores de la sociedad.

En los próximos meses considera que la prioridad será conseguir vacunas para organizar un plan que permita inmunizar a empresarios y trabajadores.

El delivery es «un respiro»

La entrega a domicilio o delivery se ha convertido es una de las opciones más rentables para los comerciantes ante la paralización de actividades por la pandemia, y a pesar de que Consecomercio reconoce que no aplica para todos los formatos, asegura que este mecanismo representa un respiro, un complemento, pero no el centro del negocio.

«Muchos establecimientos, por ejemplo en el área de alimentos, no admiten el transporte por delivery, y se encuentran afectados en su estructura de costos», señala.

“Se trata de un servicio que no va a desaparecer, porque ya para algunos consumidores forma parte de la oferta de algunos establecimientos, pero no debemos pensar que eso resuelve todo. Para algunos comercios del sector alimentos el delivery, como mucho, representa 35% de la facturación y si no se restablece plenamente su actividad eso no es sostenible por mucho tiempo».

«Además, ese servicio necesita métodos de pago muchos mas dinámicos”, destacó la presidenta de Consecomercio.