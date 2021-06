Quiso ir desde California hasta Hawaii en kayak… pero todo salió mal (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un kayakista que esperaba remar en solitario desde California hasta Hawaii fue rescatado seis días después de su salida por un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos en medio de un mar agitado y fuertes vientos.

Por Infobae

Cyril Derreumaux, de 44 años, tuvo varios problemas con su kayak de 23 pies (7 metros), pero cuando perdió su ancla de mar dijo que sabía que tenía que acortar su aventura.

“La cosa fue de mal en peor muy rápidamente después de eso”, contó al diario San Francisco Chronicle desde su casa en Larkspur, California.

Tras consultar con su equipo en tierra, Derreumaux llamó a los guardacostas para que le rescataran el sábado por la noche a unas 70 millas (113 km) al oeste de Santa Cruz, California. Un buzo bajó al agua desde un helicóptero y ayudó a izar a Derreumaux.

A Coast Guard helicopter crew saved a kayaker Sunday off the California coast after severe weather nearly capsized him and took out GPS navigation. He had planned to kayak from California to Hawaii: https://t.co/cA39tm9Ccc pic.twitter.com/bsk0QjwKNT

— AccuWeather (@accuweather) June 8, 2021