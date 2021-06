WTF? Sujeto en EEUU afirmó que los hombres usan la ropa interior “hasta diez veces” antes de lavarla

Posteado en: USA

Un hombre en EEUU ha provocado un acalorado debate en línea sobre la frecuencia con la que debe cambiarse la ropa interior.

Por Dailymail

El hombre, de Estados Unidos, se dirigió a Twitter , donde dejó caer la bomba de que usa su ropa interior hasta 10 veces antes de ponerla en el lavado.

Lets be honest, No man wears a pair of underwear just ONE time before washing them. Every man wears each pair of underwear at least 3-10 times before washing them. Lets keep it a buck. — Sav ™? (@9021hoee) June 6, 2021

En la leyenda, escribió: ‘Seamos honestos, ningún hombre usa un par de ropa interior solo UNA vez antes de lavarlos. Todos los hombres usan cada par de ropa interior al menos de 3 a 10 veces antes de lavarlos. Mantengamos un dólar.

Y para alivio de todos nosotros, no pasó mucho tiempo antes de que la mayoría de sus seguidores no estuvieran de acuerdo con él.

“Ni siquiera me gusta dormir con los mismos pantalones cortos durante dos días y todos ustedes están usando la misma ropa interior más de una vez”, escribió uno, mientras que otro escribió: “Por favor, dime que bromeas, hermano… así que te gusta la ducha. Y luego ponte los mismos dibujos que tenías!?!? “.

Muchos de los seguidores masculinos del hombre estaban ansiosos por señalar que no querían ser empañados con el mismo pincel.

“Trató de agruparnos a todos … señor … ese es solo USTED”, escribió uno, mientras que un segundo señaló: “Pasaré un par de semanas sin lavar mis jeans si no los he derramado, quizás un par días como máximo sin cepillarme los dientes, pero nunca he usado ropa interior a propósito dos días seguidos cuando tengo limpia a mi disposición”.

“No todos los hombres son tan asquerosos”.

Otro hombre reveló: “Puedo cambiar cajones 3 veces en un día dependiendo de las actividades. Pero no voy a volver a ponerme ropa interior y está limpia cuando me la quito”.

En otra parte, una mujer disgustada comentó: “Oh, no. No. No. Señor, por favor, no. Eso no puede ser correcto. Pero si lo es, señor, gracias, porque nunca más volveré a tener sexo con un hombre”.

Ella continuó: “Ni siquiera me importa si alguien prueba que está mal. Mi estómago está revuelto y no hay vuelta atrás”.

Otro simplemente agregó: “Oh, eso es repugnante”.

Sin embargo, hubo una persona que decidió defender el cartel original.

“Creo que quiere decir que no se ducha mucho”, explicaron, sugirieron que podría cambiarse la ropa interior cuando se duchaba, a diferencia de todos los días.