El golpe más duro para Blake Lively: Falleció su padre a los 74 años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Blake Lively ha recibido uno de los golpes más duros de su vida. Su padre, Ernie Lively, ha fallecido a la edad de 74 años. Según ha confirmado el medio especializado The Hollywood Reporter, el actor de The Dukes of Hazzard murió a consecuencia de una serie de complicaciones cardíacas el pasado 3 de junio. El interprete, aquejado de problemas de corazón desde hace casi dos décadas, pasó sus últimos momentos en su hogar en Los Ángeles, California, rodeado del cariño de su esposa, Elanie, y todos sus hijos.

Por Hola México

Ernie Lively tuvo cinco hijos y todos ellos se dedicaron al mundo de la interpretación, siendo la más conocida Blake Lively, que saltó a la fama gracias a la serie Gossip Girl y está casada y es madre de tres hijos junto al actor Ryan Reynolds. Jason Lively, es el hijastro de Ernie empezó su carrera en The Dukes of Hazzard cuando tenía 10 años y sus papeles más reconocidos son en National Lampoon’s European Vacation, y Night of the Creeps; Eric Lively ha participado en películas como American Pie y Speak junto a Kristen Stewart y en series como So Weird, y The Client List; Robyn Lively, después de Blake es la más conocida del clan y ha participado en Twin Peaks, Doogie Howser y Lori Lively, en Star Trek: Deep Space Nine.

Antes de comenzar su carrera como actor, Ernie Lively fue profesor de inglés y sirvió en la Marina estadounidense durante la guerra de Vietnam. Posteriormente, probó suerte como actor y debutó en la pequeña pantalla en 1975 en un episodio de Los Walton. Tras ese primer trabajo consiguió roles puntuales en populares ficciones como Fama, Alfred Hitchcock presenta, Canción triste de Hill Street, Falcon Crest, Se ha escrito un crimen o Los vigilantes de la playa e interpretó al padre de su verdadera hija, Blake Lively, en las dos películas de The Sisterhood of the Travelling Pants. Su último trabajo, Phobic, se estrenó hace tan solo un año.

