La Nasa capta de cerca la mayor luna de Júpiter por primera vez en dos décadas

La sonda de la misión Juno de la NASA ha captado imágenes cercanas de superficie de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, por primera vez en dos décadas, informa la NASA.

La sonda Juno se acercó a 1.038 kilómetros de la superficie de la luna más grande de Júpiter, más que cualquier otra nave espacial en más de 20 años. La última en hacerlo fue la sonda espacial Galileo de la NASA en el año 2000.

Hello, old friend. Yesterday our #JunoMission made the first close flyby of Jupiter’s giant moon Ganymede in more than 20 years, and the first two images have been received on Earth. ? More to come. See details at: https://t.co/zIVMO6waKH pic.twitter.com/2RiW3iSmIp

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 8, 2021