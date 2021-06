Un auto se estrella contra centro de donación de plasma en EEUU y deja al menos tres muertos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Al menos tres personas fallecieron y varias resultaron heridas este sábado después de que un vehículo impactara contra una clínica de donación de plasma en la ciudad estadounidense de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania.

Por Actualidad RT

Según los informes, el auto se estrelló contra el edificio cerca del mediodía mientras viajaba a alta velocidad. El incidente también desató un pequeño incendio en las instalaciones, por lo que los bomberos acudieron para atender la emergencia.

Active seen here near the West End-bridge on the northside after a car crashes through the plasma donation center on Western Avenue not sure how many injuries @JillKGreenwood @WPXI @WPXIRickEarle @WPXIMelanie @GabriellaDeLuca @WPXIJoe @WPXIMikeHolden @tgray22 @ThompsonFoto12 pic.twitter.com/hrxVc71pVS

— Stephen Banfield (@coachtvnews) June 12, 2021