Avión aterrizó de emergencia en EEUU porque un pasajero amenazó con derribarlo

Un vuelo en ruta de Los Ángeles a Atlanta, en Estados Unidos, fue desviado para realizar un aterrizaje de emergencia cuando un pasajero atacó a dos auxiliares de vuelo y amenazó con derribar el avión, informaron las autoridades.

Por Infobae

El incidente tuvo lugar a última hora del viernes, en un momento en el que los estadounidenses utilizan las vías aéreas más que nunca desde que estalló la pandemia, y en el que han aumentado considerablemente los incidentes de “pasajeros indisciplinados”, a menudo por disputas sobre el uso de mascarillas.

En el más reciente incidente, se produjo un aterrador alboroto en la parte delantera del vuelo 1730 de Delta, según la aerolínea y los medios de comunicación.

