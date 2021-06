Enfermera quiso demostrar supuesta “reacción magnética” de las vacunas… pero salió MAL (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Joanna Overhol, una enfermera estadounidense antivacunas intentó demostrar este martes en la Cámara de Representantes de Ohio (EE.UU.) que las vacunas contra el covid-19 magnetizan a las personas, aunque su experimento no resultó exactamente como había planeado, informa The Columbus Dispatch.

Por RT

Durante una audiencia en la sede legislativa sobre un proyecto de ley que busca prohibir que las escuelas y las empresas requieran vacunas contra el coronavirus, los legisladores republicanos dieron la palabra a Overhol y a una reconocida promotora del movimiento antivacunas, Sherri Tenpenny, que alertó del supuesto magnetismo.

“Estoy segura de que ha visto las fotos en Internet de personas que han recibido estas inyecciones y ahora están magnetizadas”, aseveró Tenpenny. “Puedes poner una llave en su frente y se pega. Puedes poner cucharas y tenedores por todas partes y se pueden pegar, porque ahora creemos que hay una porción de metal en eso”, continuó.

Al tomar la palabra, Overhol se mostró de acuerdo con Tenpenny e intentó demostrar el efecto de imantación colocando objetos metálicos contra su pecho y cuello, que no se le adhirieron. El video con la demostración se viralizó rápidamente, y la Red no perdonó el fallo.

Wow. An anti-vaccine nurse in Ohio tried to prove the Vaccines Cause Magnetism theory in an state legislative committee. The demonstration did not go to plan pic.twitter.com/0ubELst4E8

— Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) June 9, 2021