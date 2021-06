La buena noticia: Tras desplomarse sobre el césped, Christian Eriksen se encuentra estable (FOTO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras desplomarse sobre el césped durante el partido por la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia, Christian Eriksen se estable y fue trasladado a una clínica, así lo comunicó la UEFA a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

“Tras la emergencia médica que involucró al jugador danés Christian Eriksen, se ha producido una reunión de crisis con ambos equipos y árbitros y se comunicará más información a las 19:45 CET“, comunicó el máximo organismo del fútbol europeo.

“El jugador ha sido trasladado al hospital y se ha estabilizado“, agregó en la circular.

La figura del equipo, se desplomó en medio del partido debut de su selección ante Finalndia. Durante el hecho, los jugadores de la selección danesa inmediatamente lo rodearon tratando de que las cámaras no capten imágenes e impidan la labor de los médicos.

Con los brazos entrelazados, y con evidentes lágrimas, los futbolistas se colocaron de espaldas a las maniobras de reanimación hasta que el mediocampista se estabilizó y fuera trasladado en camilla hacia la ambulancia.

