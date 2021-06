Ryan Reynolds reveló cómo enamoró a tres mujeres, entre ellas Scarlett Johansson

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ryan Reynolds, de 44 años, ha conseguido convertirse en uno de los rostros más exitosos de Hollywood y una estrella de las redes sociales donde con su gran sentido del humor suma más de 36 millones de seguidores. Cuenta con un amplio historial amoroso: Scarlett Johansson y Charlize Theron son algunas de las mujeres más importantes de la industria del cine que no pudieron decirle que no. No obstante, el verdadero amor le llegaría con otra actriz menos conocida.

Por Infobae

Criado en Vancouver, Canadá, es el más chico de cuatro hermanos varones, de los cuales dos son agentes de policía. En la adolescencia participó en algunos programas locales, pero decidió tomarse un tiempo y explorar un poco el mundo. Se subió a una moto y anduvo de mochilero por Europa, Latinoamérica y Australia. Decidido a lograr una carrera en el cine se instaló en Los Ángeles, pero sin un dólar en el bolsillo vivió un tiempo en una casa rodante. Poco a poco las puertas comenzaron a abrirse.

Comenzó su trayecto en el mundo de la interpretación antes de cumplir veinte años y pasó a la pantalla grande en diversos filmes que desembocaron en su primer papel en una superproducción en “X-Men Origins: Wolverine”. Era 2009 y Reynolds tenía 33 años. Un año más tarde, la revista People lo nombró el hombre más sexy del año. Un título que llegaba en el momento en el que se afianzaba su carrera con películas como la comedia romántica “La Propuesta”, junto a Sandra Bullock, y títulos taquilleros como “Linterna verde” y “Deadpool”, ambas producidas y coescritas por Reynolds, la última en un papel cómico que lo terminó de consagrar entre el público.

También protagonizó el thriller “Buried” (2010), dirigido por el director español Rodrigo Cortés, en la que interpretó a un hombre que era enterrado vivo. La película recibió buenos comentarios por parte de la prensa especializada y fue candidato al Goya a la mejor interpretación masculina como protagonista.

Capaz de ofrecer USD 5.000 por un oso robado en su ciudad natal, el actor recientemente rompió prejuicios y contó al mundo que tiene ataques de ansiedad. Y así se convirtió en uno de los primeros hombres de Hollywood en hablar, sin tapujo alguno, sobre la salud mental.

Con mucho dinero en el banco y el entrenamiento de saber promocionarse a través de compartir momentos personales, resultar cercano y saber reírse de sí mismo sin exponer en exceso su vida privada, el actor decidió emprender otras aventuras. Y ahí apareció su faceta de hombre de negocios. Un rol fuera de los set de rodaje que la sale a la perfección.

Muchas novias, dos esposas y un gran amor

Reynolds podría haber sido el soltero más codiciado en Hollywood, pero siempre estaba de novio. El actor está en su noveno año de matrimonio perfecto con Blake Lively, pero antes de tuvo una buena cantidad de relaciones y aventuras con celebridades de alto nivel en Hollywood como Scarlett Johansson, Sandra Bullock y Charlize Theron, entre otras.

En 1996 conoció a Melissa Joan Hart en el set de la película “Sabrina, la bruja adolescente”. El actor había recién cumplido 20 años y tuvieron una aventura muy apasionada pero efímera. En su autobiografía de 2013, la actriz habló sobre su romance con su compañero. “Nadie se veía tan bien con mechones rubios ondulados y un anillo en el pulgar como Ryan”, escribió. “Aunque estaba locamente enamorado de James, mi novio de seis meses para entonces, él y yo pasamos mucho tiempo juntos”, agregó.

Luego comenzó a salir con Kristen Johnston, la actriz de la comedia televisiva “3rd Rock From the Sun”, en el año 1999. La historia duró poco, aunque ella guarda muy buenos recuerdos. “Fue muy agradable, un gran tipo, encantador”.

Tras terminar con Johnston, el actor tuvo una breve aventura con Rachael Leigh Cook en 2001, conocida por la película “She’s All That”, pero también duró muy poco.

Cada relación del actor duraba exactamente un año. Parecía que sus amores venían con fecha de vencimiento asegurado cuando, en el 2002, Drew Barrymore invitó a Reynolds a su cumpleaños. En el festejo estaba Alanis Morissette. Ambos eran dos jóvenes canadienses dispuestos a vivir su amor. “Me siento muy amada, en una especie de sueño. Siempre me siento feliz a su lado”, declaraba ella en la revista People.

Todo parecía perfecto, tanto que luego de dos años de noviazgo comenzaron los planes de boda y hasta hubo pedido de matrimonio en Canadá. La relación duró un total de cinco años, pero nunca se casaron. La pareja anunció su separación en febrero de 2007. Nunca se supo qué había pasado entre ellos. Hubo rumores de que el actor mantuvo un romance tan corto como intenso con Jessica Biel.

Pero a los dos meses de la ruptura, Ryan apareció feliz de la mano de su nueva novia. Nada más ni nada menos que Scarlett Johansson. Alanis quedó destruida. Se alejó del foco de atención para llorar a ese gran amor perdido. Un año más tarde, ella le dedicó la canción “Torch” que apareció en su álbum “Flavors of Entanglement” (2008), en el que le cuenta lo mucho que lo extraña: “Estos no son tiempos para los débiles de corazón (…)Estos son días de cruda tristeza”.

Mientras Alanis estaba en pleno duelo, Ryan disfrutaba de su amor con Scarlett. En 2008 se casaron en las afueras de Vancouver. Nunca se vieron fotos de la boda. Dos años más tarde, se divorciaron. “En realidad no comprendía bien lo que era el matrimonio. Quiero decir, la primera vez que me casé tenía 23 años. Creo que, de algún modo, le di una visión demasiado romántica”, reconoció la actriz, que hoy está casada con el actor Colin Jost.

Ryan luego fue tapa de las revistas del corazón por un supuesto romance con Sandra Bullock mientras filmaban la comedia romántica “La propuesta”. No es ningún secreto que al actor le gusta estar rodeado de hermosas actrices. En 2011, tuvo una aventura con Charlize Theron y fue la última mujer en la vida del actor canadiense antes de que llegara a su vida Blake Lively, quien había salido previamente con Penn Badgley y Leonardo DiCaprio. Se conocieron en el rodaje de “Linterna Verde”.

Todo comenzó como una gran amistad, pero con el tiempo se convirtieron en “algo más”. Se dieron cuenta durante una cita doble. Los actores olvidaron a sus acompañantes. “Fue la cita más rara para esas dos personas porque había fuegos artificiales entre nosotros”, bromeó el actor. Empezaron la cena como amigos y la terminaron como novios.

El 9 de septiembre de 2012 se casaron en una antigua plantación de Carolina del Sur llamada Boone Hall. Tiempo después se enteraron que era un sitio que había esclavizado a centenares de afroamericanos. “Eso es algo por lo que siempre estaré profundamente arrepentido. Lo que vimos en ese momento fue un lugar de bodas sacado de Pinterest. Lo que vimos después fue un lugar construido sobre una tragedia devastadora. No hay manera adecuada de pedir perdón por aquello”, se disculpó el actor sobre el lugar elegido para ese día tan especial.

Por eso, después de unos años se volvieron a casar en su casa para intentar borrar ese horrible recuerdo. Los actores se convirtieron en portavoces de asociaciones que luchan contra el racismo. Aquel error los llevó a la acción, ya que la pareja se comenzó a concentrar en filantropía y justicia social. En 2019, donaron un millón de dólares al Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), y la misma cantidad al Centro Joven para Derechos de los niños inmigrantes. El año pasado, donaron otros 200 mil dólares a la familia de George Floyd después de que fuese asesinado por la policía.

Reynolds lanzó The Group Effort Initiative, una plataforma basada en Nueva York para crear un ambiente de diversidad e inclusión en la industria fílmica.

Ryan y Blake forman en la actualidad una de las parejas de Hollywood más queridas. El matrimonio pronto se transformó en familia. Son los papás de Inés, Betty y James. Suelen bromear entre ellos a través de las redes sociales. Por ejemplo, en los cumpleaños publican fotos donde el otro sale muy desfavorecido. Una vez que ella aseguró en broma que estaba embarazada, él le contestó. “Estaré fuera de la oficina a partir del 22 de julio y hasta mediados de la eternidad y por siempre jamás. Si necesitas ayuda inmediata durante mi ausencia, por favor contacta con alguien. Con cualquiera. Si no, contestaré a tus mensajes en cuanto me sea posible tras mi poco probable regreso. Gracias”.

Su lucha personal contra la ansiedad

Reynolds es uno de los actores más queridos de Hollywood, lejos de las polémicas, los excesos y los cruces con sus colegas. Aún así, en reiteradas ocasiones afirmó que todo eso no es suficiente para superar la ansiedad que le genera el estrés.

Días atrás, mediante un posteo de redes, la estrella decidió contar una situación personal para ayudar a quienes pasan por lo mismo que él: “Una de las razones por las que comparto esto tan tarde es porque me sobrecargo de tareas a mí mismo y las cosas importantes se me escapan. Una de las razones por las que me sobrecargo de tareas es mi eterna compañera, la ansiedad”.

“Sé que no estoy solo, y lo más importante: a todos los que se sobrecargan de más, trabajan de más, piensan de más y lo hacen todo de más, por favor, saben que no están solos”, expresó.

Según contó en entrevistas anteriores, cuando tenía 20 años, tuvo que medicarse para poder controlar esos ataques: “Siempre he tenido ansiedad. He estado en las profundidades, en lo más oscuro del espectro, y no es divertido”, compartió.

Ahora, Reynolds fue un pasó más allá y reveló como afrontó esta situación ante sus hijas, Inés, James y Betty: “Una parte muy importante de mis responsabilidades como padre es modelar los comportamientos y ayudarlas a gestionar la tristeza, o lo que implica sentirse enfadado y agobiado. Hay espacio en la vida para todas esas cosas”.

“Pienso que cuando la gente habla de ello, que no significa necesariamente lamentarse en exceso o vivirlo con resignación, se da el primer paso para mejorar sustancialmente. Además, cuando la gente comparte sus experiencias, de alguna forma ayuda a otros a sentirse libre”, argumentó en una entrevista con el sitio Entertainment Tonight.

Exitoso en el cine y en los negocios

En 2020, Reynolds fue nombrado el segundo actor mejor pagado de Hollywood, sólo por detrás de Dwayne “La Roca” Johnson, según la revista Forbes. El protagonista de “Deadpool” acumuló una fortuna de USD 75 millones entre 2019 y 2020 con sus dos participaciones estelares en “Six Underground” y “Red Notice”. ada proyecto le sumó un salario de más de USD 20 millones más entradas financieras de propiedad, publicidad y patrocinio de marcas.

El canadiense suma una fortuna propia de USD 150 millones de dólares, sin considerar el patrimonio familiar que ha creado con su esposa.

Uno de sus más grandes éxitos han sido las producciones de “Deadpool” de Marvel, en las cuales se involucró en la producción ejecutiva y actuación principal. La primera película estableció récords de taquilla en su estreno mundial, con más de USD 264,9 millones. Hacia el final de su exhibición, el filme recolectó USD 780 millones, mientras que la secuela ganó cerca de USD 785 millones.

Celebrity Networth señala que su salario base en la primera entrega fue de USD 2 millones. Sin embargo, terminó ganando 10 veces más cuando se estrenó. Posteriormente se convirtió en uno de los 20 actores mejores pagos del mundo.

A comparación de otras celebridades, la estrella invierte poco en sus lujos personales y dirige su patrimonio a negocios empresariales y bienes raíces. Junto a Blake Lively compraron una propiedad de casi USD 6 millones de dólares en el condado de Westchester, Nueva York.

En febrero de 2018 adquirió Aviation American Gin. Su labor y comerciales promocionales llevaron a la marca a colocarse como la segunda marca de ginebra súper premium más grande de Estados Unidos. En agosto de 2020 el peso pesado de bebidas alcohólicas Diageo decidió comprar Aviation Gin por un precio de USD 610 millones. El acuerdo estableció que el actor permanecerá como la cara pública de la marca, recibirá un pago inicial de USD 335 millones y el resto, USD 275 millones, dependerá del desempeño de la compañía en un lapso de diez años.

Reynolds dejó entrever por medio de un correo electrónico enviado a sus amigos que quizás no entendió muy bien el acuerdo y que se precipitó en su decisión. Bromeando sobre la letra pequeña del trato, cuando alguien intentaba enviar un correo electrónico al intérprete recibía un mensaje de respuesta automática que decía: “Gracias por tu correo electrónico. Actualmente estoy fuera de la oficina, pero seguiré trabajando duro para vender Aviation Gin. Durante bastante tiempo, parece. Mis abogados simplemente me explicaron cuánto tiempo voy a necesitar para lograr una ‘ganancia’ … así que … resulta que no soy tan George Clooney como pensaba”.

El actor es además el cofundador de la agencia de publicidad, Maximum Effort Productions que dirige junto a George Dewey, un profesional muy reconocido en el sector. En 2019 compró una participación en Mint Mobile, empresa de telefonía inalámbrica en Estados Unidos. A fines del año pasado, Reynolds se convirtió en el nuevo dueño de un equipo de fútbol británico. La estrella y su colega de Hollywood, Rob McElhenneye, son propietarios del Wrexham A.F.C., histórico club galés de la 5ta división inglesa. Tras dar a conocer la noticia, prometieron una inversión de 2,64 millones de dólares y un equipo del fútbol femenino.