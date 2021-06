¿Cambio de órdenes? El supuesto destino que tendrían los buques de guerra iraníes

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Luego que desde hace días se conociera que buques de guerras iraníes estarían trasladándose a Venezuela con armamento, parece ser que el destino de las naves persas sería otro.

De acuerdo a lo reseñado este lunes 14 de junio por el portal de seguimiento de buques, Tanker Trackers, el destino del poderío bélico podría ser Siria.

La cuenta en Twitter, de Tanker Trackers, expresó que “creemos que los buques de la armada iraní MAKRAN y SAHAND están en camino a Siria para participar en ejercicios navales con Rusia”, dijeron.

Sumaron además, que las naves “podrán pasar Gibraltar el 4 de julio, que es el segundo aniversario desde que el superpetrolero GRACE 1 fue arrestado en ruta a Siria”.

Aunque no está confirmada el destino de los buques, Estados Unidos sigue vigilando los barcos de la armada iraní que atraviesan el Atlántico.

Furthermore, the MAKRAN is a former crude oil tanker with a very interesting background story. We have profiled her in our analysis published in April after visually backtracking her since 2017.

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 14, 2021