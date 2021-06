¡Lo volvió a hacer! Elon Musk CON SOLO UN TUIT generó un alza en el precio del bitcoin

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El precio del bitcóin aumentó un 11,06%, hasta los 40.192 dólares en las últimas 24 horas, según el portal Coindesk.

El alza fue precedida por un tuit del cofundador de Tesla, Elon Musk, quien descartó que la compañía vaya a rechazar por completo el uso de la criptomoneda.

Además de precisar que Tesla vendió solo alrededor del 10% de sus activos en bitcóin “para confirmar que el bitcóin podría liquidarse fácilmente sin mover [el] mercado”, el multimillonario escribió: “Cuando se confirme un uso razonable (de cerca del 50%) de energía limpia por parte de los mineros con una tendencia futura positiva, Tesla volverá a permitir las transacciones en bitcoins”.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.

When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021