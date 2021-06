EEUU entregó más de un millón de vacunas a México este #15Jun (Fotos)

La mañana de este martes 15 de junio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken anunció la entrega de más de 1.3 millones de vacunas a México.

lapatilla.com

A través de sus redes sociales detalló que “más vacunas están en camino, asimismo el Departamento de Estado se enorgullece de ayudar al presidente Biden”.

Blinken concluyó “tenemos el compromiso de entregar 500 millones de vacunas en todo el mundo y ayudar al mundo a derrotar el Covid-19”.

