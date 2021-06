El error de Biden en la cumbre del G-7 que hizo reír a los líderes mundiales (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente Biden se avergonzó a sí mismo en la cumbre del G-7 cuando trató de corregir al primer ministro británico Boris Johnson por no presentar al “presidente de Sudáfrica”, a pesar de que Johnson ya lo hizo por su nombre.

Por New York Post

El error, uno de los varios que hizo Biden en medio de la serie de reuniones con líderes mundiales, provocó risas a su costa al comienzo de una mesa redonda en Cornwall, Inglaterra.

El incómodo incidente tuvo lugar el sábado, según Sky News , que publicó un videoclip y una transcripción en línea.

Boris Johnson insists to Joe Biden that he already introduced the president of South Africa to a G7 meeting.

Read the latest from the G7 here: https://t.co/LLt2KjJhOE pic.twitter.com/mjwKvbvDo6

— Sky News (@SkyNews) June 13, 2021