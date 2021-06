Extraño ladrido llevó al hallazgo de nueva especie de mamífero en África (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Unos misteriosos ladridos detectados en la noche en medio de los bosques africanos fueron la clave para identificar una nueva especie de mamífero del género de dendrohyrax, conocido también como “damanes arborícolas”, informó este lunes la Universidad de Yale.

Por Jorge Cantillo / Infobae

La especie recientemente descrita, “Dendrohyrax interfluvialis”, habita los bosques secos y húmedos que se encuentran entre los dos ríos, Níger y Volta, en las regiones costeras del sureste de Ghana, el sur de Togo y Benin y el suroeste de Nigeria.

Es descubrimiento se remonta a una expedición a Nigeria en el 2009, donde un grupo de investigadores escucharon una curiosa llamada nocturna, asemejada a un ladrido, que venía de un pequeño herbívoro de mamífero y que tenía características distintas a las de los damanes conocidos que viven en otras zonas boscosas de África, que emiten un sonido más similar al de un grito.

“A veces, un oído atento es tan importante como un ojo agudo”, dijo Sargis, curador de mammalogía y paleontología de vertebrados en el Museo de Historia Natural de Yale Peabody. “Mis coautores John Oates y Simon Bearder estaban en Nigeria en 2009 investigando galágidos, un grupo de primates, cuando notaron que las llamadas de los damanes eran diferentes en un lado del Níger que en el otro. Toda la evidencia que estudiamos posteriormente, incluidas las vocalizaciones distintivas, apunta a una especie única en los bosques entre el Níger y el Volta”.

Meet the newest described member of the mammal family: the Benin tree hyrax, Dendrohyrax interfluvialis. It lives in forests between the Niger and Volta Rivers in West Africa. While they look superficially like marmots, hyraxes’ closest living relatives include elephants. pic.twitter.com/uF9B0rnde2

— Smithsonian’s NMNH (@NMNH) June 14, 2021