Guaidó habló con el canciller de Canadá sobre la restauración de la democracia en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo una conversación este martes con el ministro canadiense Garneau sobre la restauración de la democracia en Venezuela.

Por lapatilla.com

“Hablaron de la crisis actual en Venezuela y su compromiso compartido de restaurar la democracia, el estado de derecho y la defensa de los derechos humanos en Venezuela”, así lo mencionó el departamento de Asuntos Globales de Canadá.

Minister Garneau spoke with #Venezuela’s interim President @jguaido. They discussed the ongoing crisis in Venezuela and their shared commitment to restoring democracy, the rule of law and upholding human rights in Venezuela. pic.twitter.com/7FVVCLAvVT

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) June 16, 2021