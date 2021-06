Logan Paul quiere pelear con Mike Tyson: Nadie puede decirme que no podría vencerlo

Posteado en: Deportes, Titulares

El 6 de junio Logan Paul y Floyd Mayweather se enfrentaron en un combate de exhibición en Miami que le permitió al youtuber estadounidense comprobar que está capacitado para soportar batallas contra grandes leyendas del boxeo mundial. Además, como económicamente el evento fue un éxito para él, el joven está entusiasmado por buscar nuevos retos de este estilo.

Por Infobae

Paul, de 26 años, pudo soportar los ocho rounds frente a Money y embolsó USD 14 millones, según informó el periódico británico The Sun. Si bien al terminar el duelo sobre el cuadrilátero adelantó que se tomará unas vacaciones para descansar después de estos agitados meses, ya está pensando en quién será su próximo contrincante.

En este contexto el nombre que se asoma es el de Mike Tyson, quien en noviembre de 2020 volvió del retiro para medirse ante Roy Jones Jr. en una pelea de exhibición que terminó en empate. El ex campeón mundial de los pesos pesados tiene 54 años y también está buscando nuevos oponentes para el futuro, por lo que el destino podría encontrarlos sobre el ring.

“Estoy como, ‘hermano, literalmente pasé por todo esto, no puedes decirme que no puedo vencer a Mike Tyson. Hermano, es viejo, viejo‘”, declaró Logan Paul por estos días en su podcast, entusiasmado por un posible choque. Sin embargo, también reconoció que desde su entorno le recomiendan no medirse ante Iron Mike: “Mi abogado lo mencionó y me dijo: ‘No, Tyson te arrancará la cabeza, no tienes ninguna posibilidad’”.

Lo cierto es que Tyson y Logan se habían encontrado en el podcast del youtuber en diciembre de 2020 y en ese momento el ex boxeador le recomendó al joven entusiasta que no se suba al cuadrilátero para enfrentarse a Mayweather. Pero, después de la pelea, el ex púgil que se adueñó del boxeo durante finales de la década del ’80 y principios de los ‘90, lo felicitó por su performance: “Estoy orgulloso de ti, pateaste traseros, estoy orgulloso de ti. Todo el mundo habla de ti, eres el hombre. Peleaste ocho asaltos contra el mejor de todos los tiempos. Lo atrapaste con esos golpes”.

Aunque, por otro lado, el legendario ex boxeador fue muy crítico del evento y apuntó en ese momento contra Mayweather: “¿Qué diablos está haciendo? Que luche contra Pacquiao de nuevo o algo así si quiere estar en forma”. “Ahora que lo pienso ahora, Floyd debería haber hecho que Paul perdiera mucho peso. Me sorprendió que no lo hiciera. Alguien inteligente lo habría hecho sufrir, lo habría matado de hambre. Creo que el peso hizo que fuera más difícil de lo que Floyd anticipó”, señaló. Durante el pesaje, la balanza se clavó en los 86 kilos para el youtuber y en los 70 para Money.

Si bien no hay negociaciones para un posible enfrentamiento, Logan Paul está entusiasmado en que esto pueda ocurrir y volver así a ponerse los guantes para otra batalla épica.