El excampeón de la UFC Anderson Silva derrota al excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez Jr. (VIDEO)

El excampeón de peso medio de la UFC, Anderson Silva, derrotó al púgil mexicano Julio César Chávez Jr. en un combate de boxeo, celebrado este sábado en el marco del evento Tributo a los reyes en el Estadio Jalisco en Guadalajara, México.

Por actualidad.rt.com

El excampeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo perdió ante el exluchador brasileño de MMA por decisión dividida (77-75, 77-75 y 75-77) tras los ocho asaltos previstos.

“Creo que me quedé corto en tirar golpes, lo dejé hacer su pelea, en ocasiones me llevó a las cuerdas, hizo su trabajo, pero pienso que la pelea no la ganó, por mucho un empate“, afirmó tras el combate el hijo del gran excampeón mexicano Julio César Chávez, citado por ESPN Deportes.

Vintage. Anderson. Silva.

In his return to the boxing ring, The Spider broke out some of the moves that made him an MMA legend ? (via @FiteTV) pic.twitter.com/crZwnUYMFj

— ESPN MMA (@espnmma) June 20, 2021