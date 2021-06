Un foro en internet reúne a adultos vírgenes que buscan vencer sus inhibiciones y tener juntos su primera relación sexual

Posteado en: Sexys, Titulares

“La razón por la que sigo siendo virgen es: soy un chico extremadamente introvertido y tímido que sufrió de ansiedad y depresión toda su vida, no tengo amigos, así que normalmente no salgo a conocer gente nueva”, dice el mensaje de Alarmed-Run3020 un alemán de 27 años usuario de uno de los trends más curiosos de Reddit, en donde personas adultas que no han tenido sexo, buscan a alguien con quien perder su virginidad.

Por infobae.com

El subreddit se llama r/VirginityExchange, un foro creado para que personas adultas intercambien su virginidad, o su “v card” como lo llaman en los chats, y que empezó en 2015 bajo la premisa de ser un lugar libre de juicios, una comunidad de “apoyo mutuo” donde sus miembros puedan “ofrecer sus historias personales, dar consejos y compartir”.

“Algunos de nosotros podríamos sentirnos especialmente aislados en este momento y eso hace que sea aún más importante mantener este canal de comunicación abierto para todos”, dice uno de sus creadores en la descripción del subreddit.

La idea es simple, un hombre o una mujer virgen comparten un post con su descripción, la cual puede ser meramente física, o más detallada según se quiera. Puede incluir rasgos de su personalidad, razones por las cuales se ha mantenido virgen y si está dispuesto a ser anfitrión del encuentro o viajar hacia otra ciudad para sostener la relación sexual.

La mayoría de los integrantes son hombres, pero también hay mujeres que publican o que comentan en los estados que se suben. Muchos comentan, como el alemán al principio de esta historia, que su ansiedad social o problemas de salud mental como la depresión les han impedido tener esa anhelada primera experiencia sexual.

Algunos dicen que son introvertidos, señalan que quieren simplemente sexo para quitarse el estigma de la virginidad, pero otros hablan de querer un contacto afectivo más profundo y que quisieran darse la oportunidad de conocer a alguien antes de que “intercambien su v card”.

“He tenido ansiedad y depresión toda mi vida adulta”, dice Fred*, un miembro de r/VirginityExchange, “recientemente probé algunas citas en línea y llegué a la conclusión de que todavía no estoy listo para comprometerme con otra persona. Dicho esto, me siento muy solo y necesito algún contacto humano. Realmente me gustaría conocer una mujer comprensiva y compasiva. Alguien que me ayude a sentirme cómodo perdiendo mi virginidad y que luego me abrace un rato”.

Fred* tiene 34 años y vive en Minneapolis (Estados Unidos), en su mensaje afirma que le gustaría conocer a alguien con quien hablar un poco antes de hacer planes de conocerse, para él no es solo sobre el sexo sino sobre la conexión. Su mensaje obtuvo varias respuestas, principalmente de otros hombres del trend que lo animaban y le decían que era un gran tipo, pero ninguna mujer. Sin embargo pasado unos días la suerte le sonrió a Fred*.

“De verdad creí que esto no funcionaría, lo había probado todo y mis esperanzas eran pocas, pero a mi mensaje respondió una hermosa mujer con la que he venido chateando la última semana y ayer nos encontramos, estaba algo ansioso pero creo que todo salió bien, siento que me quité un gran peso de los hombros”, escribió en otro post.

Religión e identidad sexual

Un tema importante, al leer muchos de los comentarios subidos en r/VirginityExchange, es el factor religioso o de moralidad atada a una tradición cultural. En otras palabras, la idea de que el “sexo es pecado” que está muy arraigada en la tradición judeo-cristiana y sus religiones derivadas.

“Vengo de un país superconservador donde se valora mucho la virginidad de las mujeres”, dice por ejemplo Caroline*, una mujer de 29 años que recientemente se mudó a Ontario (Canadá).

Para ella, conocer gente en su nuevo hogar ha sido muy difícil, sobre todo porque en el último año todos estuvieron confinados por la pandemia del COVID-19. Cuenta que es la primera vez que vive sola, y que en los últimos años ha cambiado su forma de ver el sexo, se ha abierto más a explorar su sexualidad y con eso ha cambiado su posición sobre la importancia de la virginidad.

“Estoy buscando a alguien virgen que sea DDF (libre de drogas y enfermedades) (…) También hablo francés y estoy completamente vacunada”, resalta en su mensaje.

Este último punto se ha vuelto recurrente en los mensajes subidos durante la pandemia, “estoy vacunado” o “busco a alguien que esté vacunado”, es un dato importante para promocionar los intercambios de virginidad.

El foro también se ha convertido en un lugar de libertad sexual, pues muchos de sus miembros son abiertamente gays, bisexuales o no binarios, y en sus “perfiles” se identifican así mismos de esta manera. Como el caso de “Becca” una chica negra, no binaria y andrógina (bajo su propia descripción) que encontró el amor gracias a este subreddit.

“¡Desde el 4 de junio de 2021 ya no estoy soltera! Conocí a un hombre INCREÍBLE (sic) aquí hace unas semanas, en una publicación fijada en mi perfil de Reddit. Así que no, no aceptaré más “aplicaciones”. Mucha suerte a todos los que están aquí. Espero que todos encuentren a su persona especial”, escribió la joven, recibiendo muchos comentarios de otros miembros felicitándola por lo “afortunada” que era.

Pero no todos los mensajes son respondidos, ni todas las solicitudes son exitosas. Es más, es difícil saber, de sus más de 42 mil miembros, cuál puede ser el porcentaje de éxito.

Lo que sí es cierto es que para sus miembros este lugar del vasto internet es una comunidad especial, una especie de santuario que según sus creadores “fue fundado como un acto de compasión pura hacia aquellos que no se sienten amados y deseados debido a su falta de experiencia sexual y romántica”.

Es por eso que en el foro hay reglas estrictas, que prohíben el uso explícito de imágenes sexuales (como es común en Reddit), el lenguaje ofensivo contra los hombres y en especial las mujeres que publican, o el “intercambio” de favores sexuales con transacciones de dinero. El objetivo del subreddit está lejos de ser pagar por sexo, sino “contribuir a eliminar la vergüenza y el estigma que conlleva ser virgen”.

Ese ‘fin social’ que se promueve en la página, se complementa con artículos y trends especializados en enseñarle a los nuevos cómo se siente perder la virginidad, darles tips para empezar en el mundo de las citas cibernéticas, así como consejos prácticos para evitar ser estafados.

Virginidad: machismo y culpa

Para la sexóloga brasilera Flavia Dos Santos, que existan lugares como r/VirginityExchange donde las personas “intercambian” su virginidad, es solo una muestra más de la gran falta de educación sexual que tiene nuestra sociedad.

“Vivimos en una sociedad hipersexualizada pero desde una lógica de cobranza. Desde una falsa expectativa donde todos tienen más sexo del que en realidad tienen, sienten más deseo del que en realidad tienen, y eso genera un miedo muy grande”, afirma en conversación con Infobae.

Para la sexóloga esto parte desde el concepto mismo de la “virginidad”, una idea “profundamente machista”.

“Me parece aterrador que en pleno siglo XXI todavía se le siga dando tanta importancia a la virginidad”, sentencia Dos Santos.

Esa importancia degenera en unas fantasías que promueven el uso del cuerpo y la sexualidad desde una lógica de la monetización, sea económica o emocional.

Es la idea de que “solo puedo tener sexo si alguien se va a casar conmigo”, que está tan amarrada a la moralidad religiosa, termina siendo dañina para las personas porque las inhibe a tener experiencias sexuales gratificantes que se basen en el placer.

Claro que el amor es importante, dice la sexóloga, pero cargar tanto peso a la virginidad lleva solo a “monetizar la experiencia erótica”.

Además, sostiene, amplifica el sentimiento de culpa atado al placer que sigue muy presente en nuestra forma de abordar el sexo.

“Cargamos con esa historia del sexo a la espalda y es una historia muy satanizada. Desde el momento en que la iglesia entra a controlar la sexualidad hemos vivido una sexualidad cargada de culpa”, afirma.

La culpa a la que se refiere Dos Santos juega en doble vía y afecta tanto a hombres como a mujeres. Por un lado, “la virginidad se construye para controlar el cuerpo femenino, para tener a la mujer otra vez condicionada al hombre”, y en esto se sustentan los mitos como el de “las sábanas manchadas” y otras ideas sobre el paso de “niña a mujer”. “El cuerpo no cambia, la vida no cambia, es una experiencia más”, dice Dos Santos.

Por otro lado, también afecta a los hombres pues bajo la lógica de la virginidad la masculinidad se adquiere o se magnifica por la vía del sexo. Así que mantenerse virgen a cierta edad levanta las preguntas de “¿soy normal? ¿esto es normal?”.

“Vivimos con ese miedo de no ser normal, de no encajar, y eso pesa en nuestras relaciones con otras personas y con el mundo. Todos esos son procesos que vienen de dos mil años de historia y son muy difíciles de dejar atrás”, resalta la experta.

Y agrega: “El origen de los crímenes pasionales y las enfermedades mentales tiene un componente sexual”.

Esa idea de “transacción” es particularmente notoria en las recurrentes publicaciones de Alyssa en el subreddit. Ella es una joven que a los 27 años encontró a otro virgen con quien “salir del cascarón” y encontró la experiencia tan gratificante que asumió la misión de “devolver el favor” y “ayudar a otros hombres a perder su ‘v-card’”.

Alyssa tiene hoy 30 años y su último post en r/VirginityExchange fue hace apenas unas semanas.

“Personalmente perdí mi virginidad con un hombre de aquí. Después de eso, comencé a retribuir el favor y ayudar a otros hombres a perder la suya también. He estado haciendo esto durante aproximadamente dos años y medio, y no muestro signos de detenerme pronto, ¡me encanta!”, dice Alyssa en su más reciente publicación.

Todas estas historias demuestran las nuevas dinámicas sociales en torno al sexo, y cómo cada vez más nuestra presencia virtual determina la forma en que nos relacionamos con los otros, y las ansiedades, miedos e inseguridades que esto genera.

Por más interesante que resulte la idea tras este subreddit y otras plataformas similares de citas casuales en internet, para expertas sexólogas como Dos Santos al final de cuentas terminan siendo nuevos lugares que llenamos de nuestras inseguridades sexuales aunque acudamos a ellos para supuestamente abordarlas.

Por eso la salida a esta espiral de miedo y ansiedad en torno a la sexualidad es la educación: “Hay que educar a los hombres en las nuevas masculinidades, y cambiar todos la forma en la que vemos el sexo. Tenemos que separar el sexo y la religión, pero es difícil hacer entender a la gente que puedes tener tu ser, y tener tu placer. La sexualidad es otro capítulo de lo que somos como personas y hay que vivirla en libertad y sin culpa”.