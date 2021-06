Avión iraní sancionado por EEUU aterrizó en Maracay este 21 de junio

Un avión de carga ligado a la Guardia Revolucionaria de Irán y que pertenece a una empresa que es objeto de sanciones de los Estados Unidos aterrizó este lunes en la Base Aérea El Libertador, a medio camino entre las ciudades de Palo Negro y Maracay, en Venezuela.

Por Infobae

Se trata de una aeronave matrícula EP-FAB y es parte del portfolio de la empresa Qeshm Fars Air, una compañía que fue sancionada por los Estados Unidos acusada de participar del envío de armamento a Siria.

Según informó la cuenta especializada ConflicsW, el avión partió el domingo por la noche de la capital iraní, Teherán, hizo una parada técnica en Mauritania y aterrizó en la capital venezolana alrededor de las 18.00 GMT.

3 days before the Carabobo bicentennial parade in Carabobo, landing at Maracay not far away from where the parade will be held, maybe they brought something for FANB to show at the parade

— CNW (@ConflictsW) June 21, 2021