Carl Nassib, primer jugador de la NFL en declararse homosexual públicamente (Video)

Carl Nassib tiene 28 años juega de ala defensiva en los Raiders y este lunes se ha convertido en el primer jugador en toda la historia de la NFL en declararse homosexual ante el público. El deportista que en 2016 fue elegido por Cleveland Browns mediante el sistema de Draft, que también utiliza la NBA, hizo un extenso posteo en las redes sociales para comunicarle a millones de personas su inclinación sexual.

Por Infobae

Aprovechando el Mes del Orgullo, que busca mayor igualdad y darle visibilidad a las personas que forman parte del colectivo LGBTQ, Nassib decidió romper con un duro estereotipo que vincula al éxito deportivo con la heterosexualidad. “Solo quería tomarme un momento para decir que soy gay”, dijo en un video que compartió a sus más de 27 mil seguidores.

“He tenido la intención de hacer esto por un tiempo, pero finalmente me siento cómodo sacándolo de mi pecho. Realmente tengo la mejor vida, la mejor familia, amigos y trabajo que un hombre puede pedir”, comentó aliviado por su decisión. El joven, quien reconoció no tener demasiada información sobre el movimiento LGBTQ, explicó que hizo esta publicación para visibilizar la homosexualidad en el deporte estadounidense y además auguró que en un futuro esta clase de confesiones no sean necesarias.

“Soy una persona bastante reservada, así que espero que sepan que no estoy haciendo esto para llamar la atención. Simplemente creo que la representación y la visibilidad son muy importantes. De hecho, espero que algún día, videos como este y todo el proceso de salir del armario no sean necesarios, pero hasta entonces haré mi mejor esfuerzo y mi parte para cultivar una cultura que acepte y sea compasiva“, cerró el ala defensiva de los Raiders.

¡Historia en la NFL! Por primera vez un jugador en activo admite públicamente su homosexualidad. Se trata del defensivo de Las Vegas Raiders Carl Nassib. Además anuncia donación de $100 mil dólares para prevenir suicidios en los jóvenes de la comunidad LGBT. pic.twitter.com/CepOJzLFqE — Guillermo Schutz (@memo_schutz) June 21, 2021

Nassib comentó además que hará una donación de USD 100 mil para The Trevor Project, un organismo que busca ayudar a aquellos menores de 25 años que sufren por su condición sexual y tienen tendencias suicidas pro las presiones de la sociedad o de sus círculos sociales.

El deportista de 28 años, quien en la NFL acumula 20,5 capturas y 143 tacles, 97 de ellos en solitario, acompañó el video con una publicación escrita en la que le agradeció al equipo de Las Vegas, a sus compañeros, cuerpo técnico y a sus familiares por haberlo ayudado a expresar su verdad. “No habría podido hacer esto sin ellos”, sostuvo.

Su declaración pasa inmediatamente a ser histórica ya que es el primero de la liga de fútbol americano en “salir del clóset”. El otro caso es el de Michael Sam, quien tiene 31 años y forma parte de los Alouettes de Montreal en la liga canadiense. En 2014 se unió a los St. Louis Rams de la NFL y se convirtió en el primer jugador homosexual elegido por este sistema, ya que meses antes había contado públicamente su inclinación en una entrevista.

A su vez, hay varios casos de estrellas que revelaron su verdadera inclinación sexual, pero todos ellos lo hicieron después de su retiro. El más emblemático fue Dave Kopay quien se destacó en la liga entre 1964 y 1972 y fue uno de los primeros atletas norteamericanos en hablar abiertamente de su homosexualidad en 1975. Otro recordado ejemplo es el ex jugador Ryan O’Callaghan, que tras militar en New England Patriots y los Kansas City Chiefs, en 2011 reveló que era homosexual y que pensó en suicidarse tras retirarse del deporte profesional.

En una entrevista con el sitio Outsports.com, O’Callaghan explicó que se dedicó al deporte profesional para ocultar ante la sociedad su condición sexual: “El fútbol americano fue como una cobertura. Era lo más masculino que podía hacer, por lo que decidí dedicarle mi vida y usarlo como una cobertura. Hice todo lo posible para que funcione de esa forma”. Más tarde, en su libro My Life on the Line: “How the NFL Damn Near Killed Me and Ended Up Saving My Life” (Mi Vida en la Línea: Como la maldita NFL casi me mató y terminó salvando mi vida”) escribió: “Hay al menos un jugador homosexual o bisexual en cada equipo”.