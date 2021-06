Niño envía una carta a Nintendo para que Pokémon sea más inclusivo… ¡y le respondieron!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En las últimas horas ha causado mucha sensación una carta realizada por un niño dirigida a Nintendo, uno de los grandes gigantes en el mundo de los videojuegos, en donde realizaba una petición muy especial para uno de sus juegos favoritos.

Por El DiarioNY

En la publicación viral en Twitter, un niño originario de Redmond, Washington, cuyo nombre no ha salido a la luz, se atrevió a escribir una carta dirigida a los directivos de Nintendo, solicitándoles que si para su próximo juego de Pókemon podían incluir a un personaje no binario que pueda representar a la comunidad LGBT.

La iniciativa de este pequeño rápidamente se volvió tendencia porque precisamente junio es el mes del Orgullo Gay. También destacar que las personas que se reconocen como “no binarias” son aquellas que aseguran no sentirse identificados con ningún tipo de género.

“Querida Nintendo, ¿podrías hacer Pokémon no binarios? Quiero eso porque creo que sería genial y que la gente no binaria se sentiría más cómoda al respecto”, decía la carta que compartió el propio padre del menor que la redactó.

all you doubters saying a kid didn’t write nintendo asking for non-binary pokémon, here’s the letter (obviously we helped them look up the address) pic.twitter.com/3oiqCKw41O

— slate (@PleaseBeGneiss) June 16, 2021