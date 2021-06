Astrónomos detectaron un enorme cometa que se dirige hacia el Sol

Un objeto estelar enorme y hasta ahora desconocido se está aproximando a la Tierra desde los confines del sistema solar, y los astrónomos calculan que realizará su máximo acercamiento al situarse en la órbita de Saturno en 2031.

Por RT

Bautizado como 2014 UN271, un gran cuerpo celeste descubierto por el proyecto de colaboración internacional Dark Energy Survey (DES), será posiblemente el más grande jamás detectado en acercamiento al Sol.

El descubrimiento, anunciado este 19 de junio, fue posible gracias a los datos suministrados por el programa de Circulares Electrónicas de Planetas Menores (MPEC), de ese centro de investigación financiado por la NASA. Según difundieron en redes sociales los científicos, el cuerpo del asteroide, compuesto de roca y hielo, tiene un diámetro de entre 100 y 370 kilómetros.

This object was found as part of a full search of the six years of DES data for trans-Neptunian objects. This is my second processing of the data, the first used the first four years of DES (https://t.co/an7Dd5kFEN) and found 316 objects. This full search found over 800 objects

— Dr. Pedro Bernardinelli (@phbernardinelli) June 20, 2021