AP: En Florida a los estudiantes se les enseñará que el comunismo es malvado (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La educación cívica se ampliará en Florida, incluida la instrucción sobre gobiernos comunistas y totalitarios, y se evitará que las universidades estatales anulen la ideología conservadora según los proyectos de ley que firmó el martes el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis.

Por: Brendan Farrington | AP News

DeSantis firmó tres proyectos de ley en una escuela secundaria del condado de Lee, dos de los cuales se referían a la educación cívica y el otro garantizaba la libertad de expresión en las universidades estatales.

DeSantis dijo que se debe enseñar a los estudiantes que los gobiernos comunistas y totalitarios son malvados.

“¿Por qué alguien huiría a través de aguas infestadas de tiburones, digamos partiendo de Cuba, para llegar al sur de Florida? ¿Por qué alguien dejaría un lugar como Vietnam? ¿Por qué la gente dejaría estos países y arriesgaría su vida para poder venir aquí? Dijo DeSantis. “Es importante que los estudiantes entiendan eso”.

La nueva ley requerirá el desarrollo de un plan de estudios de educación cívica K-12 que, entre otras cosas, incluiría “retratos en el patriotismo” que cuenten las historias personales de civismo. Entre esas historias habrá “relatos en primera persona de víctimas de las filosofías gobernantes de otras naciones que pueden comparar esas filosofías con las de los Estados Unidos”.

Los estudiantes de las universidades estatales deberán aprobar un examen de evaluación de alfabetización cívica y tomar un curso de alfabetización cívica para poder graduarse. Actualmente pueden elegir el examen o el curso. Los estudiantes de secundaria que tomen un curso del Gobierno de los Estados Unidos deberán realizar un examen de evaluación de alfabetización cívica. Si aprueban, no se aplicarán los requisitos de educación cívica de la universidad.

El tercer proyecto de ley que DeSantis firmó protege la libertad de expresión en las universidades estatales al decir que las escuelas no pueden evitar que los estudiantes accedan u observen ideas y opiniones “que pueden encontrar incómodas, desagradables, desagradables u ofensivas”.

Los republicanos han criticado a menudo a las universidades por promover la ideología liberal. DeSantis dijo que a los padres les preocupa que cuando envíen a sus hijos a las universidades se adoctrinarán.

“Se pensaba que un campus universitario era un lugar donde estarías expuesto a muchas ideas diferentes. Desafortunadamente ahora, la norma es que estos son entornos más represivos intelectualmente ”, dijo DeSantis. “Hay ortodoxias que se promueven y otros puntos de vista se rechazan, o incluso se suprimen. No queremos eso en Florida “.

El martes por la noche, la oficina del gobernador publicó una lista de otros 44 proyectos de ley que DeSantis firmó. Las nuevas leyes:

– Exigir que las instalaciones de cuidado infantil instalen alarmas en las camionetas que transportan niños para asegurarse de que el conductor no deje ninguna en el vehículo.

– Crear un consejo asesor de enfermedades raras para hacer recomendaciones para mejorar la salud de las personas que tienen enfermedades que afectan a menos de 200,000 personas en los Estados Unidos.

– Elevar la tasa de interés de los servicios de construcción cuando se retenga indebidamente el pago.

– Exigir a los gobiernos locales que notifiquen con tres años de anticipación a las empresas privadas de desechos sólidos si planean reemplazarlas. Los gobiernos también tendrían que pagar a la empresa una cantidad equivalente a los últimos 18 meses de ingresos brutos de la empresa.

– Que sea un delito grave de tercer grado falsificar información o retener hechos materiales en una solicitud de licencia para convertirse en proveedor de servicios por abuso de sustancias.

– Exigir licencias para asesores genéticos.

– Aumentar los pagos a los padres cuyo bebé sufre una lesión neurológica relacionada con el nacimiento de $ 100,000 a $ 250,000.

– Crear una lista de maestros y administradores escolares que se han involucrado en conducta sexual inapropiada con estudiantes para evitar que otro distrito los contrate.

– Prohibir el aislamiento de estudiantes con discapacidades y prohibir el uso de restricciones como castigo.

– Requiere primero agregar capacitación, incluida la reanimación cardiopulmonar, para los estudiantes en los grados 9-11.

– Permita que los masajistas utilicen las rodillas durante el tratamiento.

– Exigir que los centros de violencia doméstica proporcionen programas de extensión para no residentes.

– Crear el grupo de trabajo para cerrar la brecha de logros de los niños.

– Evitar que los padres que son delincuentes sexuales entren en un acuerdo de tiempo compartido con el otro padre a menos que un juez lo apruebe.

Florida Gov. Ron DeSantis announces he is signing a bill requiring high school students to learn about the “evils of communism and totalitarian ideologies.” The bill also creates a library that allows students to learn about “real patriots” who escaped communism and socialism. pic.twitter.com/x9cvBv5jXK

— Daily Caller (@DailyCaller) June 22, 2021