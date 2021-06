Nuevo Video: Así fue el colapso del edificio en Miami visto desde uno de los apartamentos

Una vecina del edificio que se desplomó en Surfside, al sur de la Florida, publicó este jueves 24 de junio una grabación del hecho desde uno de los apartamentos contiguos a los afectados.

lapatilla.com

“Soy residente de uno de los condominios del lado del colapso”, indicó Rosie Santana en Twitter.

“Este es un video de las imágenes de mi cámara en el interior desde el inicio del colapso hasta que se perdió la conexión (Ia que estaba lejos del edificio hoy)”, detalló.

La joven explicó que “hacia el final, escuchas que la estructura falla”.

@AgendaFreeTV I am a resident of one of the condos on the side of the collapse. This is a video from my camera footage inside from the start of the collapse until the lose of connection (I was away from the building today). Towards the end, you hear the structure failing pic.twitter.com/UzBJQogUxp

— rosie? (@_rosiesantana) June 24, 2021