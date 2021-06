Gran tiburón blanco atacó brutalmente a un surfista en California

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un surfista resultó gravemente herido el sábado en un gran ataque de tiburón blanco a unas 20 millas al sur de San Francisco, California.

Por NBC News

La víctima de 39 años estaba en el agua el sábado por la mañana en Grey Whale Cove State Beach en el condado de San Mateo cuando el tiburón lo atacó, dijo la oficina del alguacil.

“Estaba surfeando y apareció un gran tiburón blanco, le dio un mordisco y lo soltó”, dijo Brian Ham del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California a NBC Bay Area .

La estación informó que el surfista fue mordido en la parte posterior del muslo derecho.

Fue tratado con medidas de soporte vital avanzado en el lugar, tuiteó Cal Fire .

INCIDENT UPDATE: Upon arrival at Gray Whale Cove firefighters/paramedics found a male on the beach with a confirmed bite to his body. Patient was treated with advanced life support measures and transported to a local trauma center in serious condition. pic.twitter.com/z3dcy9gTR6

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) June 26, 2021