Primer cargamento de comidas del Programa Mundial de Alimentos llegó a Venezuela (Foto)

Este jueves 1 de julio llegó a Venezuela el primer cargamento de comida por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.

lapatilla.com

El director del programa, David Beasley informó a través de sus redes sociales el arribó a Venezuela de los alimentos para los niños afectados por la crisis que vive el país “¡La comida ha llegado al país! En nuestra base logística se acaban de recibir 42.000 paquetes de raciones para llevar a casa para escolares menores de 6 años. Próximamente se realizarán distribuciones a las familias”.

El PMA trasladó estas primeras provisiones a su centro logístico en Maracaibo, Zulia, detalló el ente en un comunicado. Según Beasley, “las distribuciones a las familias tendrán lugar pronto”.

En abril, el PMA y el gobierno de Nicolás Maduro suscribieron un acuerdo para atender la alimentación de niños en educación inicial con un presupuesto anual previsto de 190 millones de dólares.

On the move in #Venezuela: the first delivery of @WFP food has arrived in country! 42,000 packages of take-home rations for school children under 6 years old has just been received at our logistics base. Distributions to families taking place soon. pic.twitter.com/FbbZ8RcP5s

— David Beasley (@WFPChief) July 1, 2021