José Gato Briceño: Lo que viene, comunas o nada

Dicen los que estudian la espiritualidad y el poder de la mente humana, que nada cambia si tú no cambias y yo pienso que es muy difícil que alguna persona a través del tiempo, no cambie. De hecho, es naturalmente obligatorio cambiar, en algunos aspectos o en todos pues no toda la vida tenemos las mismas circunstancias y en consecuencia nuestras acciones y formas de enfrentar situaciones, cambian y nos hacen cambiar. Parece un trabalenguas pero llamo la atención con este tema ya que yo, como todos, he cambiado en muchos aspectos, pero ojo, eso no incluye desacatar lo arraigado en nuestros principios, valores, sentido común y lógica, Los cuales no son negociables. Siempre intento, con mucho empeño, actuar en consonancia con lo que expreso, lo que hablo. Para que entre mi dicho y mi hecho no haya ningún trecho.

Donde sí es verdad que todo cambia sí, pero para peor, para catástrofe, es en mi devastado país, seguimos viendo que se suman participantes al festín electoral, están viendo la misma película, los mismos actores, saben el final y van directo a hacer lo mismo, dándoles además a los únicos culpables de nuestra desgracia el gran baño de democracia que necesitan para defenderse en la OEA, en la ONU, en La Haya y en cuanto escenario internacional exista.

El pasado lunes Maduro anunció que a partir del 21 de noviembre, al tener nuevas “autoridades” se acabarían los protectorados en las gobernaciones y alcaldías ganadas por la oposición. Los protectorados son comisionados que la narcodictadura nombra en las entidades en las que los gobernadores y alcaldes de la oposición y dichos protectores manejan los recursos que les niegan a los que fueron electos, además no le rinden cuenta a nadie, mostrándose como un verdadero estado forajido. Son parapetos inconstitucionales y para más descaro y cinismo, Maduro admitió que violan la Constitución y todas las leyes de la República. Que de ellos salga todo tipo de fechorías no me asombra, pero siempre me parece sorprendente e insólito que nunca faltan algunos voceros de la “oposición” a agradecer el “gran gesto patriótico” de Maduro y al día siguiente, el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral ( C.N.E) sale habilitando la tarjeta electoral de la unidad la cual fue uno de los instrumentos que permitió la derrota del Chavismo en las elecciones parlamentarias del año 2015 y que la narcotirania la anuló en el año 2016. Veo como se han perdido los principios y valores de unos dirigentes que se venden por unos espejitos y collares, no importándole la libertad de la patria con el sólo hecho de llenarse el ego sin ningún rubor ni vergüenza sólo por llegar a ser alcalde y gobernador en estas horas tan menguadas para la patria y a sabiendas de que esas elecciones no resuelven el holocausto que viven los venezolanos, sabiendo que las gobernaciones y alcaldías son unos cascarones vacíos y que se presten para semejante traición a la patria de llevar al pueblo a más de lo mismo y repito, lavarle la cara ante la comunidad internacional a esos viles narcobandoleros quienes después de las elecciones aparecerán como unos grandes demócratas.

Ver a un sector de mi pueblo que se entusiasma, embullados por los líderes regionales con el trapo rojo de una falsa elección me entristece y me indigna pues luego de haber sufrido tanto, aún haya tanta ignorancia y que sean tan olvidadizos. Ya se les olvidó que en el pasado 11 de marzo se aprobó en la ilegítima Asamblea Nacional, la ley de las Ciudades Comunales en primera discusión. En el año 2009 se aprobó la ley de los Consejos Comunales, o sea, la ley de las ciudades comunales es repetitiva a la de los Consejos Comunales, es decir, el poder reside en el ejecutivo nacional a través de las Ciudades Comunales. A los “eruditos” candidatos de la oposición o los nuevos alacrancitos, les doy otro dato: En la nueva ley de extremo control social, la ley de las ciudades comunales, se establece un término para aquellas comunas que no obedezcan al ejecutivo nacional o se les alcen: Gobernabilidad obediencial.

Estoy súper seguro que el común del pueblo no maneja estás informaciones y de ñapa les tienen 5 leyes que ya se aprobaron en primera discusión desde el año 2010 para terminar de aniquilar, desaparecer, presupuestariamente a las gobernaciones y alcaldías. Les deseo mucha suerte a los alacrancitos y pasarán a la historia por ser consecuentes con los narcocriminales.

El estado comunal no es una amenaza, es una realidad a implantarse en el corto plazo.

No tengo dudas de que si las elecciones fueran limpias, transparentes y justas la narcotiranía perdería las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías. Y por otra parte ¿para qué les importa ganar gobernaciones y alcaldías, si ya las tienen montadas en la olla con esa nueva ley?

Para los que tuvimos experiencias como alcalde y gobernador, sabemos que en el presupuesto nacional las inconstitucionales comunas tendrían una buena parte del ya chucuto y disminuido presupuesto nacional, incluyendo todos esos parapetos ilegales, sería obviamente la estocada final para liquidar al estado Federal y Descentralizado como lo establece la Constitución Nacional y así estarían esfumándose todos los gobernadores y alcaldes recién electos. A los pocos días de llegar a ejercer su gestión, los activistas y el pueblo que confió en darles el poder, los irían a quemar vivos en las instalaciones porque no les podrán solucionar los problemas de sus comunidades. No se necesita ser pitoniso, ni erudito para ver lo que está de anteojitos

No me canso de analizar, desde la cárcel del exilio y no entiendo ¿a quien se le puede ocurrir y creer que a esos narcobandoleros habiliten la tarjeta de la UNIDAD que fue uno de los factores determinante para que perdieran las elecciones parlamentarias del 2015 y no vayan a “tener el perico en la mano”, para los que jugamos truco, saben a qué me refiero? Solo los “INGENUOS” o mercenarios creerán que se están entregando sin disparar un tiro.

Nicolás Maduro lo afirmó en el año 2016 después de la aplastante derrota de las elecciones parlamentarias del año 2015 propinada por la oposición, que nunca más perderían unas elecciones.

Se vislumbran hasta ahora dos hipotéticas soluciones para la liberación de Venezuela y ojalá se pudiera concretar alguna de ellas. El diálogo que ya ha comenzado con la presión internacional a través de las sanciones para obligarlos a hacer elecciones presidenciales, supervisadas, verificables y con numerosas condiciones serias y responsables. Y la insurrección militar que sigue siendo una esperanza para liberarnos de tanto oprobio.

Les reitero que he cambiado, ya tengo claro que mis fuerzas serán siempre enfocadas a enfrentar el comunismo venga disfrazado de elecciones o de lo que quiera disfrazarse, no caigo en caminos torcidos que no llegan a la meta. Yo sigo haciendo la denuncia consistente con la realidad, con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA.

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

